Venezuela empató con Colombia en hexagonal final del Sudamericano Sub 20

La Vinotinto Sub20 empató 1-1 con Colombia en partido disputado, este lunes, por el hexagonal final del Sudamericano 2017, el cual otorga un cupo al Mundial de la categoría.

El marcador fue inaugurado por los criollos, tras un tiro libre cobrado por Yeferson Soteldo al minuto 36 de la primera mitad.

La polémica rondó nuevamente el ambiente de los dirigidos por Rafael Dudamel, quienes vieron igualado su marcador posterior a la sentencia de un penal dudoso convertido al minuto 87 por el volante colombiano, Juan Hernández.

El técnico Vinotinto calificó el desempeño del combinado nacional como “muy positivo”, sin embargo se manifestó con “un poco de amargura” por la pérdida de los 3 puntos.

“Hoy nuestra selección prácticamente se encontró con un nivel de juego colectivo mucho más cercano a ese nivel que le conocemos, después el resultado final me deja con un poco de amargura, porque nos empatan con un penal que no fue, no fue penal, entonces se están equivocando muy seguido con Venezuela y eso no me gusta”, sentenció Dudamel en rueda de prensa.

“Futbolísticamente estuvimos muy ordenados, le cerramos muy bien los espacios a una Colombia muy buena”, aseveró. Venezuela se verá las caras ante Ecuador, el próximo jueves 2 de febrero a las 9:30 de la noche.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com