Zidane: Ahora el Barcelona va a ganar la Liga y el Real Madrid no vale nada

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró comprensivo ante la crítica demostrando manejar lo que se desata tras un clásico, pero se negó a asumir que “ahora el Barcelona va a ganar la liga y el Real Madrid no vale nada”.

“Era el mejor partido para no perder pero al final son tres puntos que perdemos y mañana tenemos otros tres. Pensamos únicamente en el partido de Riazor. Cada uno puede opinar, ahora el Barcelona va a ganar la Liga y el Real Madrid no vale nada y no es así”, dijo.

“Pero no podemos evitarlo y nos concentramos en lo que tenemos que hacer. A mis jugadores les digo que no vamos a cambiar nada de lo que estamos haciendo. Sabemos la importancia de cada partido y seguiremos adelante trabajando fuerte porque en el fútbol se puede perder un partido”, añadió.

Refrendó todo lo que hizo Zidane en el duelo ante el Barça, sin arrepentirse de nada y no ocultó el enfado con el que acabó el partido por recibir un gol de Leo Messi en el último segundo cuando el empate le valía a su equipo para acercarse al título liguero.

“No cambiaría nada, absolutamente nada. Haría lo mismo. Hicimos un gran partido y perdimos. Cometimos errores, yo el primero, pero asumimos el riesgo de cara al mundo. Fue un gran partido de los dos equipos. Ganaron ellos y se acabó el tema. Me molestó porque no me gusta perder pero no cambiaría nada”, aseguró.

Y defendió el buen estado físico de su plantilla. “No creo que estemos cansados. Vi un gran partido contra el Barcelona físicamente y ante el Bayern muy bien igual. No le veo al equipo cansado, al contrario, le veo muy bien físicamente y concentrado”.

Vía Globovisión/www.diariorepublica.com