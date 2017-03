Zidane considera que el Real Madrid molesta a sus contrincantes

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó un dardo en una de sus respuestas al señalar una doble vara de medir cuando se analiza al conjunto madridista, convencido de que ellos molestan.

“El Madrid es único y cada vez que pasa algo es porque es el Madrid, pero sabemos esto y nos tenemos que hacer con estas cosas, nosotros molestamos pero esto no va a cambiar nunca”, respondió ante una pregunta en la que se le cuestionaba por los arbitrajes que no tapan una gesta histórica del Barcelona pero que sí apuntan al conjunto blanco en numerosos partidos, como en Villarreal por última ocasión.

“Nosotros sabemos que si ganamos es porque estamos bien y las cosas las vamos a hacer bien nosotros, sin depender de nadie. Queremos estar bien y el equipo últimamente lo puede hacer mejor pero está concentrado en lo que podemos hacer, pensando en mejorar nuestro juego como vamos a hacer. Nos vamos acercando al final de temporada y cada punto a sumar es muy importante. Estamos concentrados en lo nuestro sin pensar en los demás”, añadió.

Antes, había evitado responder a nada relacionado con el Barcelona, cuestionado por el porcentaje de culpa que tuvo en su remontada la actuación arbitral. “Yo no voy a decir porcentaje de nada, lo que me interesa es nuestro partido de mañana. No estoy aquí para hablar de lo que pasó el otro día”, dijo con rotundidad.

Y descartó que el impulso moral de la remontada barcelonista le convierta en un rival más peligroso. “En absoluto, es el mismo equipo, no va a cambiar nada”.

Vía Globovisión/www.diariorepublica.com