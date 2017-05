Zidane es embajador de la Candidatura de París 2024

El francés Zinedine Zidane, actual entrenador del equipo de fútbol español Real Madrid, ha sido anunciado como nuevo embajador de la candidatura de París a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024.

A través de la cuenta de la red social Twitter @Paris2024 se difundió un vídeo por la candidatura durante la visita de la Comisión de Evaluación del COI a la capital francesa, Zidane manifiesta su apoyo al proyecto junto a Karim Benzema, jugador del Real Madrid, y a Laurent Blanc, exseleccionador de Francia y el piragüista Tony Estanguet, tres veces campeón olímpico y copresidente de París 2024.

@Paris2024 #Paris2024 is delighted to welcome #football icon and World Cup winner Zinedine #Zidane as its newest ambassador! dice el texto que acompaña el vídeo.

Zidane, de 44 años, jugó 108 partidos con la selección francesa y contribuyó con dos goles a la conquista del Mundial de Francia’98 en la final contra Brasil, que ganó el conjunto galo por 3-0.