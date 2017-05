Con inversión privada Gobierno Nacional recuperará red de hoteles Venetur

La rehabilitación de la infraestructura, administración y operatividad de cuatro hoteles y un campamento que conforman la red estatal Venetur han pasado, a través de la firma de alianzas estratégicas, a manos de inversionistas privados, nacionales e internacionales, en el último año.

Estas acciones del Ejecutivo nacional comenzaron en mayo del año pasado, cuando firmó 14 acuerdos enmarcados en el motor Turismo para potenciar a Venezuela como país multidestino.

El 6 de mayo de 2016, el presidente Nicolás Maduro destacó que la alianza con inversionistas nacionales e internacionales para mejorar los servicios hoteleros en diferentes destinos turísticos permitiría el ingreso de 195 millones de dólares al país, informó AVN.

La ministra de Turismo, Marleny Contreras, explicó que la firma de cartas de compromisos se encontraba dividida en tres áreas, constituyendo la primera un aporte de 63 millones de dólares para la recuperación de la infraestructura, servicio, operación y comercialización de la red Venetur. Estas cartas compromiso se firmaron con empresas internacionales como las cadenas NH Hotel Group, de España, y Marriott International, de Estados Unidos.

Entonces, la ministra declaró: “Nosotros no estamos ni regalando los hoteles, ni dándolos en concesión, estamos en alianza con inversionistas nacionales e internacionales para fortalecer el sector, para darle bienestar a todo el recurso humano que trabaja en la red de hoteles y para nosotros cada día prestar un servicio de calidad cada día mejor, con proyección internacional”.

Posteriormente, el 28 de noviembre, el Ejecutivo nacional firmó un convenio con Marriott a través del que se permitió la operación y la comercialización de los hoteles Venetur Valencia, en el estado Carabobo, y Venetur Orinoco, en el estado Bolívar, informó también AVN. La alianza fue firmada por el representante de la cadena estadounidense de lujo, Alessandro Marín, y la ministra Contreras.

Igualmente, el pasado 27 de marzo, el Gobierno anunció la firma de otras seis alianzas estratégicas con la empresa privada, para reimpulsar proyectos de recuperación de la red estadal, reseñó AVN. La ministra Contreras estampó nuevamente su rúbrica.

Entre los proyectos se cuenta la rehabilitación y operación del Campamento Canaima, en el estado Bolívar, a cargo de Venetur y la empresa Liaraf.

La rehabilitación y operación del hotel y marina Venetur Morrocoy, en el estado Falcón, que también será una tarea para Venetur y Servicios Erac 22.

Se sumó el proyecto de rehabilitación y operación del hotel y marina Venetur Maremare, en el estado Anzoátegui, mediante la acción de la estatal de turismo y Jpec Inversora CA.

La ministra de Turismo enfatizó que las empresas privadas, que firmaron estos y otros proyectos, realizarían un aporte de más de 19 millones de dólares para el desarrollo del turismo del país. Además, aseveró que el Campamento Canaima, y los hoteles Morrocoy y Maremare “son los primeros establecimientos de alojamiento que próximamente mostrarán nueva imagen”.

“Se están recuperando las infraestructuras, hay un plan de inversión en cada uno de los hoteles, para recuperar la red de hoteles Venetur para nosotros estar a la altura del turismo internacional. El turismo se convierte como un motor de desarrollo económico alterno al petróleo y nosotros nos convertimos como una vitrina de excelencia para Venezuela y para el mundo”, subrayó la ministra en esta oportunidad.

En el Zulia, el Gobierno nacional está en conversaciones con empresarios para la rehabilitación de la infraestructura, administración y operatividad del Venetur Maracaibo.

Giuseppe De Pinto, presidente del Grupo Maruma, propietario de los hoteles Crowne Plaza Maruma e Intercontinental Maracaibo, es uno de los empresarios locales que negocia con el Ejecutivo nacional. Sin embargo, cuando fue consultado por el tema por PANORAMA, el pasado marzo, dijo: “Para hacer un contrato de esa magnitud es un proceso que lleva tiempo, porque no estamos hablando con un propietario, estamos hablando con el Gobierno, y hay muchas clásulas que estamos estudiando. No hay nada todavía concreto. No hay negociaciones, solo estamos conversando. Y advierto que no solo lo hacemos el Grupo Maruma, hay otro grupo también, que no es de la región”.

Quedarían pendientes los hoteles en Puerto Ayacucho, Amazonas; en la ciudad de Mérida, en el estado homónimo; en Maturín, Monagas; en Puerto La Cruz, Anzoátegui; en la isla de Margarita, Nueva Esparta; en Cumaná y en Río Caribe, Sucre; y el Alba y Residencias Venetur Anauco, en Caracas.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com