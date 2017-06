Bajones de electricidad afectan los municipios Maracaibo y San Francisco

La tarde de este miércoles 28 de junio usuarios en twitter reportaron bajones eléctricos en San Francisco y Maracaibo.

Pasadas la 1:00 de la tarde Isasmari informó a través de las redes sociales “comienzan los bajones de luz en el municipio San Francisco avenida 40”, y Patricia Huerta detalló que en Sierra Maestra ocurrió uno a la 1:26 de la tarde.

“Bajón dl 220 KW sector Paraíso parroquia Chiquinquirá Maracaibo. El primero de la semana”, indicó Jhonny González.

Indicaron que en el sector Veritas también

La usuaria Karen_Colman_ detalló que “en zona norte, urbanización Monte Bello y 18 de octubre también hubo un fuerte bajón de luz.

“También bajón del fluido eléctrico en urbanización el saman”, dijo @dorisvalderrama.

Para los zulianos, los cortes eléctricos no programados y los “bajones” son un “dolor de cabeza” que no se alivia. El daño de electrodomésticos, que no son repuestos por la Corporación Eléctrica Nacional, es el principal reclamo en los cuatro puntos cardinales de la capital zuliana.

El domingo pasado se registraron continuos apagones, en la madrugada, tarde y noche. “Fue un problema que se presentó en una línea de transmisión que está en Bolívar y afectó a varios estados del país, incluyendo el Zulia”, explicó un trabajador de Corpoelec.

Además, refirió que son diversos los agentes que ocasionan las averías: vientos, lluvias, árboles que caen sobre las líneas. Sin embargo, reconoció: “La falta de mantenimiento a los equipos es responsable de buena parte de las interrupciones”.

“Después de un apagón, se me dañó el aire acondicionado por un cortocircuito y, hace tres semanas, se me quemó el televisor porque hubo cinco bajones seguidos. Estoy de brazos atados; en calor y sin mi única distracción”, lamentó Derwin Rodríguez, habitante de San Jacinto, al norte de la ciudad. Las reparaciones superan los Bs 400 mil.

Mientras que Odixa Boscán, vecina de Ciudadela Faría, reportó que, este domingo en la tarde, el protector de su nevera explotó por la interrupción del servicio. “No nos dio tiempo de apagar nada. Cuando vimos, ya estaba echando humo el aparato”, contó, preocupada por no tener los recursos para comprar otro regulador.

Entre los sectores que constantemente sufren por las fallas están Los Haticos, Pomona, Sabaneta, Cañada Honda, Santa Lucía, Amparo, El Marite, Fuerzas Armadas y Tierra Negra. Vía Twitter, marabinos sostienen que en tres conjuntos residenciales de El Naranjal llevan dos días sin electricidad. La misma situación ocurrió enValle Frío y Veritas a mediados de mes.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com