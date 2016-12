Conozca el caso del venezolano en España que fingió tener cáncer

Frank Serpa es un venezolano que reside en Madrid y que viajó a ese país para tratarse un supuesto cáncer el cual era totalmente falso y ahora al quedar al descubierto podría ir a la cárcel por recibir dinero para tratarse.

Según una publicación en el diario digital El Tiempo el joven de 31 años desde el 2014 comenzó a subir fotos en una cama, con mascarilla y batas de hospital; fue capaz de pedir ayuda a famosos venezolanos en España como Carlos Baute. Su caso conmovió a la asociación Manantial de Corazones, AMCO, que hasta organizó un mercadillo solidario para dar dinero a este joven.

Según Serpa, él necesitaba 32.000 euros porque su cáncer era tan extraño que necesitaba ser atendido por el MD Anderson Cáncer Center en Madrid.

Pero la verdad de las intenciones de Serpa fue difundida por el periodista venezolano Noé Pernía quien indagó en el caso en principio con las intenciones de ayudar al supuesto paciente, y terminó revelando que todo era una mentira.

“Yo vine de Venezuela con cáncer para tratarme aquí. Vi por internet que el mejor hospital era el MD Anderson. No fui a la Seguridad Social porque me cobraban dinero por no tener papeles. Sé que me han denunciado a la policía por estafa. Pero la verdad es que no pedí dinero por mi cáncer sino porque no tenía casa ni recursos”, reveló Serpa a Economía Digital.

Con los eventos solidarios recibió unos 5.000 euros, según explica. Con las donaciones anónimas, apenas recibió algo más de 7.000 euros, siempre según su versión. Pero dice tener todas las facturas del dinero gastado y está dispuesto a entregar la documentación a la policía en la investigación que se ha denunciado en su contra.

El pasado miércoles fue dado de alta de su afección pulmonar en el hospital Ramón y Cajal. Al salir, los médicos le dieron una recomendación: que aclare a su familia la verdad. Ahora Serpa podría pasar del hospital a la cárcel.

