Delcy Rodríguez: ANC sesionará este sábado en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo

Delcy Rodríguez, quien fue juramentada este viernes 4 de agosto como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, expresó que es “imposible callar al pueblo de Venezuela, no hay forma de detener al pueblo soberano”.

“Llegamos acá hechos millones, hecho pueblo Constituyente Originario. Vinimos aquí a apartar del camino todos los obstáculos, dictatoriales que no han permitido ejercer la validez de nuestra Constitución, venimos a renovarla”, indicó desde el Palacio Federal Legislativo.

Durante su discurso informó que la Asamblea Nacional Constituyente sesionará este sábado 5 de agosto a las 10:00 de la mañana en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. “No crean que vamos a esperar semanas, desde mañana comenzamos a actuar desde esta ANC, y a los violentos y fascistas a los que le hacen la guerra económica al pueblo les llegará la justicia. No se sorprendan porque llegó el poder constituyente en Venezuela”.

“En Venezuela no hay hambre hay voluntad, aquí no hay crisis humanitaria aquí hay amor. Esta ANC no llegó acá de la nada, esta ANC ha sorteado todo tipo de obstáculos. Esta ANC pudo romper la fase más oscura de la dictadura”, indicó Rodríguez.

Destacó que “el 30 de julio el pueblo venezolanos envió muchos mensajes, lo primero que dijo fue queremos paz y se hizo la paz con la constituyente. El pueblo de Venezuela también dijo el conflicto violento no se va a imponer en Venezuela, enviamos muchos mensajes no solo a Venezuela sino a todo el mundo”.

A la oposición le dijo que “si no toma el camino democrático se impondrá la justicia y esta Constituyente también llegó para hacer justicia”.

“A la comunidad internacional no se equivoquen con Venezuela, los venezolanos resolveremos nuestros problemas entre nosotros, sin ninguna intervención extranjera”.