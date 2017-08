EEUU sancionó a 8 funcionarios más del gobierno venezolano

El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso este miércoles una nueva ronda de sanciones económicas contra a 8 funcionarios venezolanos, por su papel Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Entre los sancionados se encuentran:

-Francisco José Ameliach Orta

-Adán Coromoto Chávez Frías

-Erika del Valle Farias Peña

-Carmen Teresa Melendez Rivas

-Ramón Dario Vivas Velasco

-Hermann Eduardo Escarra Malave

-Tania D’Amelio Cardiet

-Bladimir Humberto Lugo Armas

Las sanciones, que congelan los activos que estas personas puedan tener en EEUU y prohíben realizar transacciones financieras con ellos, se producen una semana después de que Washington sancionara al presidente Nicolás Maduro.

A continuación el comunicado publicado en la página web del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos:

En la actualidad, el Departamento de la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designado de Estados Unidos ocho personas involucradas en la organización o de otra manera apoyando la creación de la Asamblea Constituyente de Venezuela (Asamblea Nacional Constituyente o ANC) y participar en las acciones antidemocráticas de conformidad con la Orden Ejecutiva. La ANC, que busca reescribir la constitución venezolana y disolver las instituciones estatales venezolanas, fue creada a través de un proceso antidemocrático instigado por el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro para subvertir la voluntad del pueblo venezolano. OFAC sancionó al presidente Maduro el 31 de julio de 2017, al día siguiente de las elecciones de la AC. La ANC fue juramentada el 4 de agosto y, en su primera sesión el 5 de agosto,

Las sanciones de hoy van en contra de siete funcionarios actuales y antiguos del gobierno venezolano y un individuo que ha participado en acciones o políticas que socavan procesos democráticos o instituciones en Venezuela. Como resultado de las acciones de hoy, todos los activos de estas personas sujetas a la jurisdicción de EE.UU. se congelan, y las personas de EE.UU. se les prohibe tratar con ellos.

La OFAC designó a seis individuos que han desempeñado un papel importante en la organización o creación de la ANC a través de su participación en dos órganos, la Comisión Presidencial para la ANC y el Comando Constituyente Zamora 200. Maduro creó la Comisión Presidencial, De la formación y operación del proceso ANC. Maduro también creó el Comando Constituyente Zamora 200 para llevar a cabo una campaña para las elecciones de la ANC. Estos individuos también fueron elegidos como Constituyentes a la ANC.

Francisco José Ameliach Orta fue nombrado miembro de la Comisión Presidencial de la CA. Es el Constituyente de la Comunidad Valenciana en el Estado de Carabobo. Anteriormente fue gobernador del estado de Carabobo.

Adán Coromoto Chávez Frías fue nombrado Secretario de la Comisión Presidencial de la CA. Él es el constituyente de AC para el Municipio de Barinas en el estado de Barinas. Fue ex ministro de Cultura y ex gobernador del estado de Barinas. Es hermano del fallecido ex presidente venezolano Hugo Chávez.

Erika del Valle Farias Peña dirige la estructura electoral y mecánica del Comando Constituyente Zamora 200. Es la AC Constituyente del Municipio de Ezequiel Zamora en el Estado de Cojedes. Anteriormente fue la Ministra de Agricultura Urbana.

Carmen Teresa Melendez Rivas es responsable de coordinar el mando del gobierno de la calle para el Comando Constituyente Zamora 200. Ella es la AC Constituyente del Municipio de Iribarren en el Estado de Lara. Anteriormente fue vicepresidenta sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz.

Ramón Dario Vivas Velasco está a cargo del equipo permanente de movilización del Comando Constituyente Zamora 200. Es el Constituyente de la CA del Municipio de Vargas en el Estado de Vargas. Anteriormente fue diputado de la Asamblea Nacional del Estado Vargas.

Hermann Eduardo Escarra Malave fue nombrado miembro de la Comisión Presidencial de la CA. Él es el constituyente de AC para el municipio de Zamora en el estado de Miranda.

La OFAC también sancionó a Tania D’Amelio Cardiet , rectora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), y Bladimir Humberto Lugo Armas , comandante de la Unidad Especial del Palacio Federal Legislativo de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela.