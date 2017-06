EN IMÁGENES: Así fue el “plantón” en Maracaibo este lunes

Sitios neurálgicos de Maracaibo amanecieron cerrados este lunes, 5 de junio, por el Plantón Nacional convocado por la Mesa de la Unidad.

Inicialmente solo eran cinco: avenida Delicias con 5 de Julio y Circunvalación 2, Bella Vista con avenida Universidad, Circunvalación 2 con Amparo y plaza de Las Banderas.

El diputado a la Asamblea Nacional y dirigente Primero Justicia, Rafael Ramírez, informó que la protesta se extendió a otros puntos alcanzando 30, entre ellos: avenida Delicias con Cecilia Acosta, al igual que Bella Vista con la misma calle, varias intersecciones de avenida Santa Rita.

Desde el plantón, Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, manifestó que el compromiso con el país era “superior” a cualquier interés personal, por lo que era “imperante que nos unamos todos, salgamos a la calle, con una gran fuerza y contundencia”.

“Acá estamos en la calle diciéndole a la dictadura que no vamos a permitir que acabe con la República. Ya aquí esto no se trata de ideologías o disputas políticas. Aquí lo que está en juego es el destino de la República. Ayer Tibisay Lucena, a quien no vimos cuando el pueblo en la calle exigía un referendo revocatorio; salió para fijarle fecha a la disolución de la República democrática, federal y descentralizada que conocemos todos donde la soberanía reside en el pueblo para pasar a un Estado comunista imitando a la dictadura en Cuba. Eso no lo vamos a permitir y acá nos van a tener. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer porque Venezuela seguirá en rebelión hasta conquistar la libertad”.













Vía Panorama/www.diariorepublica.com