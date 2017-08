Fiscal Saab anuncia que abrirán investigaciones por ecocidio y uso de niños en protestas

El Ministerio Público abrirá investigaciones penales por la tala indiscriminada de árboles tipificada como ecocidio, el uso de niños en protestas y los crímenes de odio, informó este viernes 11 de agosto el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

En compañía de la vicefiscal Katherine Harrington, Saab indicó que en la gestión anterior no se abrieron investigaciones penales por ninguno de los tres delitos, pese a existir información para abrir las causas.

“Hemos tomado poco a poco el rumbo de esta institución, el principal objetivo nuestro es ponerlo al servicio del pueblo. Voy a tomar varias decisiones: hemos decidido la apertura de investigaciones penales que no fueron abiertas, me refiero a causas como la tala de árboles que se hicieron durante las manifestaciones. En el año 2014 se abrieron 7 cusas a razones de esto y en 2017 no hay ninguna. Igualmente, aperturaremos la investigación de usos de niños, niños y adolecentes en manifestaciones violentas, a pesar de que era un hecho público y notorio, esto aun sabiendo que la Unicef expresó su preocupación (…) Asimismo, hemos decidido investigar todas las muertes en barricadas, para verificar que se han estado investigando en aras de garantizar justicia a las familias de todas estas víctimas, hemos decidió la apertura de investigar estos hechos tal cual he descrito porque también merecen que se haga con ellos justicia”, dijo Saab.

Saab también fue enfático al advertir casos de corrupción por parte de funcionarios del Ministerio Público que a cambio de pagos en dólares “trafican con la libertad”, por lo que anunció la creación de una oficina destinada a recibir denuncias sobre hechos de corrupción de fiscales.

“Vamos a crear una oficina receptora de denuncias de corrupción de funcionarios del Ministerio Público (…)Nadie ha quedado a salvo de funcionarios del Ministerio Público que trafican con la libertad”, subrayó.

También informó que ya fueron designados los directores generales, directores de línea, vicefiscales, y fiscales principales en cuatro estados: Anzoátegui, Carabobo, Yaracuy y Miranda.

Saab afirmó que encontraron casos de corrupción en el Ministerio Público y aseguró que algunos funcionarios cobraban en dólares para favorecer algunos casos y beneficiar a determinadas personas.

“Ha habido grandes deficiencias, el burocratismo como un signo que descalifica a esta institución la apatía. Nuestro objetivo primero es transformar eso. La corrupción, fueron insólitos irse enterando progresivamente que aquí se han dado casos de denunciados y en la calle, de como se ha tasado en dólares no solamente si imputas o no, a cun ciudadano culpable o inocente, también es tasar en dólares si terminas acusando o no a esa persona. Tasar en dólares si terminas sobreseyendo o no la causa. Para que hayan estos varios funcionarios en esta institución, debieron haber tenido un mal ejemplo de máximas autoridades y también debieron haber tenido la complicidad de algunos cuerpos policiales. Eso debe acabarse, de una manera absoluta (…) Quienes andaban en estas artimañas que sepan que si conseguimos a cualquier funcionario va a recaer todo el peso de la ley”, advirtió.

El fiscal se refirió a la revisión que hacen sobre la nómina del Ministerio Público y dijo que están revisando la pertinencia de los cargos.

“Vamos a revisar la pertinencia de 250 cargos directivos y de jefaturas de distinto nivel”, dijo como parte de la reestructuración. “La cifra llama la atención de entrada”.

Hay más de 12 mil empleados en todo el país, “habrá que ver la pernitencia”. Se preguntó por qué se decían que eran 3 mil cuando había 12 mil.

“Vamos a ver quiénes son jubilables, es un derecho humano”, subrayó.

El fiscal anunció además que revisarán 72 causas tramitadas por la justicia militar para solicitar que sean trasladadas a la justicia ordinaria.

“Estamos revisando un grupo de casos para que la jurisdicción militar decline ante la jurisdicción penal ordinaria, es nuestra intención que esto ocurra lo más pronto posible, el Ministerio Público en la gestión pasada poco hizo. Aquí estaremos pendientes que de las declaraciones que hagamos siempre estén acompañadas de una acción concreta, con una actitud práctica concreta. En este sentido la Constitución en su artículo 266.7 establece que ‘Corresponde al TSJ dirimir los conflictos de competencia entre tribunales sean: ordinarios o especiales’ En este sentido en cada caso de civiles que hayan sido presentados ante tribunales militares y acusados de un delito de naturaleza militar, podrá solicitarse ante el TSJ si efectivamente corresponde a esta jurisdicción el juzgamiento el delito imputado. La cifra que manejamos, con aporte de la máxima instancia judicial militar, la lista preliminar de casos que pudieran generar este conflicto y competencia, es de 72 causas. Que consideramos pueden ser remitidas a la jurisdicción penal ordinaria”, dijo.

Asimismo, informó que su posición sobre las personas que tienen ficha de excarcelación “sigue siendo la misma” asegurando que si la persona tiene la ficha, no tiene que haber excusa para que no se cumpla.

“Mi posición firme, inequívoca para quienes tengan boleta de excarcelación emanada de los tribuales competentes, es que sean liberados sin ningún tipo de condicionamiento. Para ello, la semana que viene vamos a tener una reunión de trabajo con el presidente del TSJ, Maikel Moreno, y estoy convencido sobre estos casos ya hay una materia adelantada para que efectivamente se haga justicia. Si usted tiene una boleta de excarcelación que refiere que tiene una libertad condicional o una medida sustitutiva, hay no tiene que haber ninguna excusa para que eso no se cumpla”, enfatizó.

