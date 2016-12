Gobernación recupera los edificios emblemáticos de Maracaibo y con ellos la historia y cultura zuliana

Los edificios son algo muy común en las ciudades, desde los más básicos que funcionan como hogar muchas familias, hasta aquellos emblematicos de empresas y grandes instituciones. Pero en ocasiones los edificios se convierten en algo más que estructuras. Con el paso del tiempo pasan a formar parte del patrimonio de nuestra sociedad viendo generaciones de marabinos en su recorrido a través de la historia, atestiguando del nacimiento de leyendas, la evolución de la ciudad, los cambios culturales, y sobre todo, siendo parte importante de la cultura del pueblo zuliano.

Por estas razones la gestión del Gobernador Francisco Arias Cárdenas ha tomado la determinación de recuperar a estos colosos y así llevar a las generaciones futuras un pedazo de historia y preservar patrimonios culturales como son: El edificio BECO, la Botica Nueva, el edificio Mc Gregor, el Tito Abbo, el hotel Victoria y el edificio las Mercedes, logrando de esta manera recuperar el casco histórico de Maracaibo y a su vez impulsar el turismo de la región.

Edificio BECO

El edificio Blohm Co, mejor conocido como BECO está ubicado en el cruce de la Plaza Baralt y la calle 100 “Libertador” justamente en la zona comercial más tradicional de la ciudad. Su construcción data del año 1798 exponiendo importantes detalles del estilo neoclásico, se encuentra en un área que cumple como boulevard peatonal y su fachada mira a las riveras del lago. La estructura perteneció a una de las firmas alemanas más poderosas del siglo 18 Blohm Co, quien se comparaba con Minlos, Breuer & Co., siendo ambas las más grandes del país europeo. Funcionó como almacén de la firma, alojando todo el café de la Cordillera y el expendio de víveres y mercancías secas de Blohm y Co.. Actualmente el Gobierno Regional ha realizado una inversión de 20 millones de bolívares para realizar diferentes arreglos que dejarán totalmente rehabilitada la estructura de este miembro histórico de la Ciudad.

La Nueva Botica

En 1925 se marcó un hito en la ciudad cuando el edificio más alto fue inaugurado y su nombre era la Nueva Botica. Considerado el primer rascacielos de Maracaibo, la construcción cuenta con 4 pisos y las famosas estatuas de los “Sansones” o “Atlantes”, que adornan su fachada con pilares su fachada. Para su recuperación la Gobernación del Zulia ha destinado uno total de 28 millones de Bolívares.

El viejo Mc Gregor

Ingenieros Franceses dieron vida en 1892 a este edificio ubicado frente al mercado bajo los auspicios de Don Emilio Mac Gregor, convirtiéndose en el más visitado entre los años 1930 y 1940. Frecuentado por los fanáticos de beisbol y de las carreras de caballos, se convirtió en un punto clave de reunión, hasta el mes de junio de 1978 cuando un incendio destruyó su interior, donde solo se pudieron conservar sus paredes exteriores. Desde entonces el edificio ha servido para alojar a comerciantes minoristas.

Tito Abbo

Famoso por sus extraordinarios balcones y una bella arquitectura Neorenacentista el Edificio Tito Abbo fue construido en 1939, dando al casco central de la ciudad un aspecto clásico y atractivo que llama la atención. El Gobierno Bolivariano del Zulia restauró y acondicionó la fachada y realizó trabajos en la cubierta de techo invirtiendo.

Mercedes y Victoria

Finalmente no podíamos dejar por fuera los edificios del Hotel Victoria con una construcción realizada bajo el estilo Art. Deco. y Las Mercedes, que junto a los nombrados anteriormente adornan los alrededores de la Plaza Baralt, estableciendo un atractivo turístico e histórico a la Maracaibo de antaño.

La Gobernación del Zulia ha destinado alrededor de 60 millones 500 mil Bolívares para la ejecucion del Plan Integral de recuperación y rescate del casco histórico, cultural y patrimonial para dar nueva vida a las estructuras históricas de la ciudad y brindar a las generaciones futuras un vistazo al esplendor de antaño y un atractivo turístico para todos aquellos que visiten Maracaibo.

