Gobernador Arias Cárdenas: “El 4F se llevó a cabo para que el pueblo viviera con dignidad, justicia y paz”

“La desigualdad, la injusticia, los beneficios y riquezas de una nación monoproductora de petrolero reservadas a un grupo de gobierno que se turnaba, y las élites económicas locales e internacionales, frente a un pueblo con necesidad y hambre, motivó el movimiento del 4F, que es una situación diferente ahora cuando tenemos a un poder popular organizado que cuenta con beneficios, se siente atendido, comprendido, vive en paz, es dignificado constantemente y sabe que luchamos por su bienestar social y humano”, manifestó uno de los Comandantes del 4F y actual Gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas.

“Quienes fundamos el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) teníamos una visión del país integrado en beneficios para el pueblo, con un enfoque hacia el futuro”, recalcó.

El Mandatario Zuliano, ofreció un breve recuento de los acontecimientos que vivió junto al Comandante Hugo Chávez el 04 de febrero de 1992, cuando la Fuerza Armada Venezolana se levantó contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el programa Punto Crítico, transmitido por el canal Venezolana de Televisión desde la Residencia Oficial de Gobernadores.

Arias Cárdenas rememoró que las proezas realizadas durante los días 03 y 04 de febrero de 1992 no eran para tomar el poder, sino que tenían un objetivo político de buscar de alternativas, cambios y beneficios para el pueblo, “quienes participamos en ese momento meramente militar, fue para avanzar en planteamientos trascendentes y permanentes en el tiempo para todos los ciudadanos, en función de tener un país de dignidad, de justicia, y de paz”, resaltó.

Asimismo, dijo que las acciones fueron tomadas además porque “el Estado era visto como un instrumento para la minoría y un acuerdo de élites que mostraba que era imposible mantenerse; el pueblo sabia que hacía falta un cambio, ya que el gobierno regente solo servía para distribuir la renta en pocas manos y en intereses internacionales”.

Arias Cárdenas, acotó que aquel 4F el pueblo quería estar enterado y saber por qué la Armada estaba tomando el poder del país: “queríamos que los ciudadanos supieran que estaba sucediendo, era muy importante, yo trate de hacerlo desde el Zulia, grabé un video en el Cuartel Libertador, pero ese video nunca salió, afortunadamente Hugo Chávez pudo hablar en forma clara y categórica al país, fue entonces cuando entendimos que lo hecho no había sido en vano”.

El Gobernador del estado Zulia, destacó que no dudó en batallar para defender al pueblo de la desigualdad que se vivía hace 25 años: “no sabía si moriría o no, yo recuerdo perfectamente, que salimos a las tres de la madrugada de ese recordado día, frente al espejo, yo me veía y pensaba, podré mañana hacer lo mismo, estaré vivo, pero lo asumí como todos mis compañeros, porque muy bien sabíamos que podíamos perder la vida”.

Para finalizar, expresó que ha pensado en escribir un libro acerca del 4F: “Se deben pensar y reflexionar tantas cosas, pero sé que debemos escribir un libro que narre lo sucedido para que quede para la historia”.

