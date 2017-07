Maduro: ningún poder constituido esta por encima del poder de la Constituyente

El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó la tarde de este domingo 23 de julio que “ningún poder constituido está por encima del poder de la Constituyente”.

Así lo manifestó en su programa los Domingos con Maduro, en Caracas. “¿Por qué la Constituyente origina terror en el imperialismo y en las oligarquías latinoamericanas? Porque la Constituyente es la expresión más grande del poder originario, puro, plenipotenciario del pueblo, en este caso del pueblo de Venezuela. Es el poder que lo puede todo, es el poder que puede regenerarlo todo, crearlo todo, es el poder del poder, no hay otro poder por encima de la Constituyente, ni los poderes previos, los poderes constituidos. Ningún poder constituido está por encima del poder de la Constituyente, del poder Constituyente originario”.

“Yo veo cómo están las cosas, las amenazas, las agresiones de la derecha imperialista, la desesperación, porque la desesperación los lleva a ellos a pensar cualquier locura. No les importa nada, si lo que anuncian sucede o no, no les importa, lo que les importa es el titular trucado de la prensa internacional, o lo único que les importa es el Twitter, lo que diga su Twitter, su realidad es su Twitter”, sostuvo el Jefe de Estado.

“Con el pueblo de Venezuela se equivocaron porque el 30 de julio va a haber una rebelión de dignidad, de coraje y de valentía de un pueblo que va a salir a votar por su paz necesaria, por su independencia, por su soberanía y eso es lo que deben entender en Washington”, señaló Maduro.

Vía UN/www.diariorepublica.com