Julio Borges: Jurisdicción militar es para militares, no para civiles

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, rechazó que civiles sean llevados a la jurisdicción militar, pues están violando sus derechos humanos.

“La Fanb no puede permitir que en un momento como este se utilicen los tribunales militares para ser la punta de lanza de la persecución política y represión. Por ejemplo en el estado Carabobo hay más de 700 jóvenes presos en tribunales militares, igual en Zulia y distintos estados del país. Quiero decirle a la Fanb, al general Padrino López, usted es la cabeza de la jurisdicción militar y usted sabe que la jurisdicción militar es solo para militares, la Constitución es clara, solo para militares activos y solo para delitos militares, llevar a civiles, a jóvenes que protestan a la jurisdicción militar es violar los derechos humanos”, indicó el jefe del Parlamento durante entrevista en el noticiero Televen.

Reiteró su llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a reflexionar. “No hay muestra de mayor debilidad que un gobierno que lo único que utiliza es la represión y la fuerza bruta, es un gobierno que no le importa el dolor, ni muerte, ni violencia, ni dar soluciones, si no estar en el poder. Los delitos contra los derechos humanos no prescriben, hoy o mañana alguien va a tener que responder por esa violación de derechos humanos. La Fanb no se puede dejar usar como medida de represión. Llamo a una reflexión a la Fanb, la razón tiene que estar equivocada, ellos tienen que ver que un gobierno que no tiene apoyo de la población, el país entero pide cambio, no entiendo por qué la van a apoyar a un gobierno desligitimado, ellos no pueden estar representando una parcialidad política”.

Sobre las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional por el Psuv, Pedro Carreño en las que indicó que preparán a miembros del partido “para la guerra” cuestionó “¿como puede permitir la Fanb que salga Pedro Carreño a decir que los militantes del Psuv van a recibir entrenamiento militar?, es que acaso la Fanb es una prolongación del Psuv?, esa es la discusión que tiene que tener la Fanb en este momento”.

Ratificó su rechazo a la Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro, el pasado 1 de mayo y dijo que quienes asistieron a la reunión de este lunes de la Comisión Presidencial de la Constituyente “no representan al país”. “La propuesta que ha hecho Maduro de una Constituyente es un fraude, eso no va a ser electa, van a decidir a dedo quienes van a participar, va a ser un parapeto para seguir en el poder. El mundo entero dice que no va a reconocer esa Constituyente, es una estafa para huir de lo que corresponde ahora, las elecciones de alcaldes y gobernadores. Ellos invitaron a empresarios, trabajadores, grupos religiosos y nadie ha ido. Esa propuesta nació muerta, con la mala intención de engañar a nuestro pueblo, y nuestro pueblo no es bolsa”.

Borges hizo un llamado al presidente Maduro a que “entienda el drama venezolano, está a tiempo de buscar una solución grande histórica, señor Maduro piense en el futuro del país, en su propio futuro. A Maduro le toca construir un gran acuerdo con garantías claras y permitir que el pueblo vote para elegir un nuevo gobierno”.

Indicó que la comunidad internacional está preocupada por la situación que se vive en Venezuela. “Hay una preocupación enorme por el salvajismo como se está tratando al pueblo venezolano, aquí lo que se esta pidiendo es votar, es también la violencia donde someten al venezolano a horas de cola, a inflación, no hay medicinas. Ya el problema de Venezuela no es solo de los venezolanos, es problema de toda la región , porque los venezolanos están escapando de esta realidad”.

