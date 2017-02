Maduro desde el TSJ: Anuncio la creación de la Gran Misión Justicia Socialista

El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló este martes desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la única constitución que unió la voz del pueblo y la de los políticos fue la constitución de 1999.

“Podemos decir que hemos sido afortunados de ver como el poder judicial ha ido creciendo y perfeccionando, llevando una doctrina tan completa con la constitución de 1999, porque si en algún lugar se logró llevar la doctrina de Simón Bolívar fue en está constitución”, expresó Maduro.

“Convocar un proceso nacional constituyente, habiendo cumplido por primera vez un presidente lo que había prometido en campaña. Chávez creó un Tribunal Supremo independiente, es maravilloso como nace la república de nuevo (…) Sin ligar ha duda s eha avanzado en un nuevo poder judicial, un trecho gigantesco. Éste es un Tribunal Supremo de Justicia completamente independiente de la oligarquía, de las viejas castas políticas, de la corrupción, es el poder judicial más independiente de los 200 años que tiene nuestra historia república”, sostuvo.

Maduro recalcó que “el concepto constitucional, el concepto de patria nos obliga a que nuestro pueblo tenga el poder político en las manos, el funcionamiento de la sociedad, el respeto a las leyes. Si hay alguna duda, el año 2016 el cuál ha sido evaluado por nuestra presidenta –del TSJ- demostró ampliamente la transparencia jurídica, ética, capacidad de respuesta y la calidad indestructible del poder judicial para plantarse ante poder fácticas nacional e internacionales para hacer cumplir la ley ante campañas de todo tipo”.

Aseguró que ninguna persona está por encima de las leyes y el TSJ “yo he puesto varios ejemplos a veces extremos para ser pedagógicos, la gran inmensa de este país apoya a este tribunal y los esfuerzos que he hecho y haré por el diálogo, el poder es para dialogar, buscar entendimiento en función el país, el poder político es para armonizar, más nunca debe ser para favorecer grupos o enriquecer a los ya multimillonarios, para sembrar odio (…) nadie puede sentirse que está por encima de las leyes o de los tribunales de la República”.

“Estoy muy claro de los que son mis atribuciones, jamás pensaría en faltar a alguna ley del poder judicial (…) jamás ninguna de las personas que están acá han recibido una llamada mía para alterar las leyes, ninguno de ustedes jueces de la república han recibido una llamada mía o de mi Gobierno, no se puede aceptar”, dijo.

Asimismo, dijo a los magistrados del TSJ que cuentan con su apoyo para restablecer el orden en la AN “¿Qué pasaría si esa asamblea se le ocurría aprobar la pena de muerte? Eso es una locura, esto esta abolido desde la época de nuestros libertadores. Esa Asamblea Nacional tomó el poder no para la mayoría no para el pueblo sino para ellos (…) su estado de descato lo ha llevado no respetar el estado de derecho. Les digo señores magistrados que cuentan con mi apoyo para restablecerle al pueblo su poder legislativo”.

“El proceso de diálogo sigue activo, eso sigue vivo, ayer Jorge Rodríguez leyó el documento donde apoyamos, he ordenado a la comisión de diálogo que sigamos buscando por la vía de la palabra para lo que va a ser inevitable, que la mayoría opositora de la Asamblea Nacional acate todas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia para restablecer el orden constitucional”, sentenció.

“Haciendo justicia y haciendo respetar las leyes es la base para que todo el trabajo de dialogo, convivencia, tenga frutos positivos más temprano que tarde. Hay un señor que me dio tres meses y se fue, está loco, tanto odio de verdad le hizo perder el sentido del discernimiento, yo lo invité en cadena nacional 10 veces. Fui capaz de hablar con Obama, quien un mes antes había firmado un decreto –contra Venezuela– el también se fue y seguimos aquí. Ya Obama se había reunido con todos los presidentes y por unanimidad se aprobó, exceptuando su voto, para que derogara el decreto contra Venezuela”, manifestó.

Anunció la creación de una nueva misión “Hay tareas de primer orden que tenemos que combinar del poder ciudadano y poder judicial, se ha avanzado mucho en la construcción de un nuevo modelo judicial, hay que avanzar más en el tema penitenciario ministra Iris Varela, ya llevamos un 98% en el régimen de disciplina en los centros penitenciarios. Hemos retomado una idea propuesta por el comandante Chávez y que la traemos adaptada a los Cuadrantes de Paz, hagamos una gran alianza una nueva gran misión que anuncio hoy la creación y fundación de la Gran Misión Justicia Socialista, para ir a una gran alianza entre los tres poderes, el poder Judicial, el ciudadano y ejecutivo”.

El primer mandatario asistió este martes 7 de febrero al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con motivo de la realización de la sesión solemne para dar inicio a la Apertura Judicial 2017.

El Jefe de Estado, acompañado por su esposa Cilia Flores, fue recibido por la presidenta del TSJ.

Al inicio, la presidenta del TSJ señaló que “la gestión judicial es una construcción colectiva en la que magistrados y jueces dan su aporte extraordinario para lograr las metas y objetivos planteados con templanza y mística para servir de la mejor manera”.

Dijo que “el poder judicial se ha refundado y alcanzado una elevada estatura histórica al servicio del colectivo”.

“Este martes 7 de febrero se realizará en el Tribunal Supremo de Justicia la Sesión Solemne con motivo de la Apertura Judicial del año 2017”, escribió el Poder Judicial a través de su cuenta oficial en Twitter.

La actividad había sido programada primero para el 3 de febrero, a las 11:00 de la mañana, en el auditorio principal del TSJ, pero dada la intensa agenda de actividades conmemorativas del bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora en la primera semana de febrero, fue pospuesta para este martes.

El acto tuvo como objeto presentar ante el país el informe anual del Poder Judicial por parte de la presidenta del TSJ, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, para así dar inicio formalmente a las actividades judiciales 2017, informó un boletín de prensa.





