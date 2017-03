Maduro: Incautamos 3 mil cajas Clap en Casigua El Cubo, las iban a sacar a Colombia

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó la tarde de este viernes 3 de marzo sobre la incautación de 3 mil cajas de Clap que iban a ser vendidas en Colombia.

“La caja de los Clap cuesta 10 mil bolívares. En los Clap no hay inflación, no hay ladrones, no hay bachaqueros. Aunque por ahí nos han infiltrado, hoy incautamos 3 mil cajas de Clap en Casigua el Cubo, en la frontera con Colombia encaletadas, las iban a sacar a Colombia a venderlas en el exterior, manifestó, durante la inauguración de un hospital en El Furrial en el estado Monagas.

“Capturamos a los responsables y le pido a la Fiscalía y al Poder Judicial, máximo castigo para los que se infiltren en los Clap para robar al pueblo”, enfatizó.

“Nosotros hemos tenido que crear los Clap. Les pongo un ejemplo, una caja esa de los Clap, único gobierno del mundo que ante la guerra económica, que le escondieron los productos al pueblo, sale a producir o a comprar los productos para llevárselos a la casa a la gente”.

“Llegamos a 6 millones de hogares atendidos por primera vez en la historia de Venezuela, en un sistema directo de atención al pueblo. Que todavía falta mucho más, claro. Pero ¿quién había hecho esto? Solo la revolución”, recalcó el Presidente.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com