Motta Domínguez: Dejan sin luz Mérida y Táchira para mantener la violencia

El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez afirmó este jueves 4 de mayo que los supuestos ataque al sistema eléctrico perpetrados en los últimos días en los estados Mérida y Táchira son para molestar a la población y mantener viva la violencia.

“Ese ataque que hicieron contra la Isla de Margarita, nosotros haciendo las maniobras para recuperar la carga y la energía, paralelamente nos atacaron Mérida y Trujillo. ¿Por qué atacan Táchira y Mérida? Como podemos recordar, cuando empiezan los ataques de violencia, los primeros fallecidos son en Táchira, igualmente en Mérida, entonces ellos atacan esos estados, dejarlos sin luz para que se mantenga la violencia, se mantenga el objetivo vivo allí porque ya ellos están derrotados, más con la llamada a la Constituyente de nuestro presidente”.

Durante una entrevista en Venezolana de Televisión, habló sobre la convocatoria Constituyente del presidente Maduro “La Constituyente fue una jugada magistral del presidente, fue una decisión valiente y lo reconozco, veo que eso va a incidir directamente en materia de seguridad. Pienso que ese es el acto más democrático que puede existir y que ningún país en el mundo lo puede objetar, es el pueblo el que va a decidir su destino”.

Comentó sobre los puntos propuestos en la Constituyente “Hay un punto dentro de lo propuesto en la Constituyente que me interesa, el de salvar al mundo y el ambiente, porque está muy ligado a la parte de la electricidad, son recursos naturales: el ambiente, el deshielo, el calentamiento de la tierra, todo eso influye en lo que va a ser a futuro la generación hidroeléctrica”.

“Hay van a haber varias comisiones y realmente me gustaría concentrarme en lo que a mí concierne porque el presidente habló mucho de incrementar ciertas penas para castigar todos estos delitos porque aquí hay delitos bien establecidos pero otros no, el hecho de tumbar un poste, quizás algo visto de manera banal, le quita el alumbrado a todo un sector, eso tiene que ser altamente castigado”.

Indicó que el legado del ex presidente Chávez no se dañará “No nunca, al contrario, lo está reforzando porque eso era lo que quería el ex presidente Chávez. Maduro solo está reforzando el legado de nuestro comandante”.

Vía NAD/www.diariorepublica.com