Presidente Maduro instala el Comando Nacional Antigolpe

El presidente de la República, Nicolás Maduro, juramentó la tarde de este martes 10 de enero a los integrantes del Comando Antigolpe

Así lo expresó desde el salón presidencial del Aeropuerto de Maiquetía, en el estado Vargas, desde donde anunció que asistirá a la toma de posesión de Daniel Ortega, reelecto presidente de Nicaragua.

La Asamblea Nacional declaró, este lunes, el “abandono de cargo” del presidente Nicolás Maduro. Ante esto, hizo un llamado a no caer en provocaciones: “No caigamos en provocaciones de ningún tipo, la firmeza con que respondamos a las provocaciones de la derecha, a los golpes de Estado que intentan desde la Asamblea Nacional, no pueden desviarnos de los logros, del trabajo y de la construcción de la felicidad social compartida de un pueblo y de un país entero”.

“El mundillo de lo que sucede en la Asamblea Nacional no es Venezuela. Así lo digo, ese mundillo que ellos se encierran ahí a poner la cómica, no es Venezuela. la Constitución de nuestra República está garantizada, como Jefe de Estado la garantizo (…) La Asamblea Nacional no es Venezuela”, manifestó.