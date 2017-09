Rector Rondón presentó tarjetón electoral de las elecciones de gobernadores

El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Emilio Rondón, presentó este jueves 14 de septiembre el tarjetón electoral correspondiente al estado Anzoátegui para las elecciones de gobernadores del 15 de octubre.

Durante el programa Vladimir a la 1 por Globovisión el rector informó que los tarjetones ya se están imprimiendo y detalló que el software que será utilizado en las Regionales es el mismo utilizado en las Parlamentarias de 2015.

“Las actividades que están señaladas en el cronograma están siendo cumplidas, con presencia de más de 16 organizaciones políticas. Ya los actores políticos conocen la configuración de ese software(…) Está cerrada la modificación o sustitución de las boletas electorales. Aquí hay una triada que garantiza que se pueda tener un control sobre las distintas actividades electorales, el CNE, los partidos políticos y ciudadanos, que son quienes pueden tener control de cada una de las fases, y la empresa proveedora”, señaló.

Informó que para estas elecciones no se utilizará la tinta indeleble. “El CNE estimó que vista la seguridad y el manejo de las bases de datos de huellas no era necesario el uso de la tinta indeleble. Son mecanismos secundarios en razón de garantía y seguridad, pero eran parte de la tradición. Ese fue un debate que tuvimos recientemente y que desafortunadamente mis compañeras no estuvieron de acuerdo conmigo”.

Recordó las fechas importantes para el proceso de las elecciones. “La campaña electoral arranca el 29 de septiembre y termina el 12 de octubre, también serán las ferias electorales. La capacitación de los miembros de mesa será del 23 al 12 de octubre y del 5 de septiembre al 14 de octubre las organizaciones políticas podrán acreditar a sus testigos para que estén en las distintas fases”.

Afirmó que asistió a la Asamblea Nacional Constituyente porque “no podemos seguir abonando la cultura de la sordez política”.

“Desde el mismo momento que el presidente expuso el decreto hice las observaciones que fueron públicas sobre los aspectos de inconstitucionalidad que señalé antes, durante y luego del proceso. En este caso no podemos seguir abonando la cultura de la sordez política. La ANC me invitó , considero que es mi obligación abonar en el diálogo, intercambio (…) para que existan las condiciones que permitieran que me encuentre trabajando en defensa de los derechos de los venezolanos(…) no puedo desconocer una realidad que está ahí presente”.

Destacó que hasta la fecha están esperando que el CNE publique los resultados de las auditorías de la Asamblea Nacional Constituyente. “Yo fui el primero en una vez concluido el proceso de votación en solicitar formalmente al CNE que se hicieran las auditorías y estamos al día de hoy a la espera, el país espera que se han públicos los resultados de estas auditorías”.

Subrayó que el CNE “tiene que tener ofrecer un servicio de calidad, el mejor proceso electoral posible, hacia allá tenemos que trabajar”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com