Reportan paralización de operaciones en el Aeropuerto de Maiquetía este martes por apagón

La mañana de este martes se produjo un apagón eléctrico en el Aeropuerto de Maiquetía, según reportaron usuarios de la red social Twitter.

Según los reportes, la falla del servicio eléctrico afecta tanto al aeropuerto nacional como el internacional y que todo el recinto se encuentra paralizado.

“Sin luz. Las operaciones del aeropuerto nacional de Maiquetía están detenidas porque no hay electricidad”, denunció un usuario.

Otro ciudadano denunció: “Encerrados en avión de regreso de Margarita. No podemos desembarcar, no hay electricidad en aeropuerto de Maiquetía”.

Vía VF/www.diariorepublica.com