William Contreras: Ocupación de las panaderías será por 90 días, no es una expropiación

Las panaderías ocupadas en Caracas no serán expropiadas, “si no ocupadas temporalmente por 90 días”, afirmó este martes 21 de marzo el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras, durante una entrevista en el programa Dando y Dando transmitido por Pdvsa TV.

“Se nos ha señalado de violar derechos y expropiar, yo quiero aclarar, que no es expropiación, es una ocupación temporal. La Sundde no tiene facultades para expropiar. Es una ocupación temporal por 90 días con el objetivo de corregir un mal funcionamiento”, subrayó Contreras.

Ciertamente, dijo Contreras, “ hay muchas panaderías que están haciendo producción continúa, pero no solamente es producción, es atención, tú puedes estar sacando la cantidad de panes de acuerdo a la cantidad de harina, pero resulta que cuando vas a vender tienes un sólo cajero, tienes una sola persona para atender y 200, 0 300 personas en cola”

“Cuando nosotros vemos una cola es condicionamiento del servicio (…) La cola es un acto denigrante y para mi es un acto de violación de derechos humanos”, expresó.

Dijo que en la primera panadería en ser ocupada en la avenida Baralt de Caracas “vendían los puestos, condicionaban la venta y sacaba pan por horario (…) Allí tuvimos que hacer un acto de aplicación de la ley”.

El superintendente indicó que el objetivo del plan es atacar “la guerra del pan” y garantizar la producción.

Sostuvo que las penas por condicionamiento de la venta o de prestación de servicio van de tres a seis años.

Contreras aseguró que parte de las irregularidades detectadas es la reventa de la harina de trigo a precios “bachaqueados” lo que tiene un impacto en el precio del producto final.

“Si hay reincidencia se puede ocupar temporalmente y solicitar al Ejecutivo la expropiación definitiva”.

Aristóbulo Istúriz, ministro para las Comunas, adelantó que el plan se extenderá a los demás estados.

“Pero este es un problema que hay que resolver desde el punto de vista estructural. Al pan lo quieren agarran como un símbolo político y nosotros debemos hacer lo que se hizo con el Clap, una respuesta del pueblo, que el propio pueblo pueda satisfacer sus necesidades de manera soberana, sin depender de nadie”.

Con 3.900 funcionarios de la Fanb, la PNB, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) comenzaron el martes 14 de marzo el Plan 700 para inspeccionar las panaderías de Caracas.

