Acusan nuevamente de acoso sexual a Steven Seagal

Otro escándalo sacude nuevamente a Hollywood. Esta vez, la actriz Julianna Margulies acusó de acoso sexual al también actor Steven Seagal..

La -protagonista del drama The Good Wife- relató que el famoso intérprete la invitó a hacer un ensayo en un hotel cuando ella tenía 23 años.

En efecto, Margulies explicó que una directora de casting le aseguró que Seagal quería revisar una escena de la película Furia Salvaje.

“Yo vivía en Brooklyn y les dije que no podía ir, porque no tenía dinero ni para un taxi, y ella me dijo que no me preocupara, que me reembolsarían el dinero. Y allí me presenté y ella no estaba en la habitación. Pero él, sí”, contó.

Al arribar al hotel, Seagal estaba solo y portando un arma: “Se aseguró de que viera su arma. Nunca había visto una en mi vida. No fui violada ni recibí daño alguno. Pero no sé cómo logré salir ilesa”, agregó.

Cabe destacar que hace unas semanas la actriz y periodista Lisa Guerrero también denunció a Seagal de acoso. De acuerdo con la reportera, el actor la atacó durante la realización de Fire Down Below.

Vía N24/www.diariorepublica.com