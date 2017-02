Celine Dion hizo presencia en una propuesta de matrimonio de una de sus fans

La cantante canadiense, Celine Dion, es una de las más famosas que ha existido en todos los tiempos, que con su inolvidable y melodiosa voz ha captado la mirada de muchos.

Cualquiera puede ser fanático de la afamada Dion, pero no muchos fans tienen la oportunidad de conocerla y más aún durante su propuesta de Matrimonio.

El pasado viernes, una de su grandes fanáticas hizo su sueño realidad al conocer en persona a su ídolo, Celine Dion, pero no solo fue esa sorpresa, su novio la sorprendió con una hermosa pedida de matrimonio.

En las fotografías se ve a Celine Dion siendo fiel testigo de este ¡Si, acepto!, de una de sus grandes admiradoras durante su carrera musical.

La afortunada se llama, Austin McMillan, y dedicó un hermoso mensaje a través de su cuenta de de Instagram.

“Cuando @celinedion está tan sorprendida con esta PROPUESTA !!! 💍😱💗¡No hay palabras para describir este momento! Lo que pensé que iba a ser una noche especial al ver a mi artista favorita resultó ser una noche llena de mucha felicidad, sorpresas y celebración con todos los que nos aman, y hasta terminó con donas y helado, ¡Así que no sé cómo eso podría ser mejor! Me voy a casar con el hombre de mis sueños y envejecer con mi mejor amigo 👴🏼❤️👵🏼 El tiempo de Dios es tan perfecto. ¡Nada podría ser mejor que esto!”.

En otra fotografía, McMillan relató: “@celinedion es la única persona a la que no le importaría photobombing las fotos de nuestra propuesta. ¡Todavía estoy flotando en las nubes por aquí sintiendo que es un sueño! ¡Mi corazón es tan feliz! ¡Es un sueño hecho realidad!”👏🏻.

Vía VF/www.diariorepublica.com