Chino: “Una separación de Nacho no es algo planteado, tal vez un descanso”

Jesús ‘Chino’ Miranda, integrante del dúo Chino y Nacho, habló este domingo sobre los rumores de separación que inundan las redes sociales y las páginas de espectáculos del país y muchas partes del mundo. Miranda afirmó “una separación es algo que no está planteado, tal vez un descanso”.

“No he pensado como tal lanzarme en una carrera solista, estos últimos días he hecho colaboraciones con otros artistas pero no pienso en carrera en solitario, hay cosas que lograr con Chino y Nacho. Tendría que sentarme con Miguel (Nacho) a ver que quiere, estamos viviendo una especie de receso porque hemos tenido mucho trabajo los últimos meses”.

Durante una entrevista con la periodista Shirley Varnaguy, ‘Chino’ habló sobre la relación que lleva con Nacho fuera del escenario “Nacho es mi hermano. Lo he visto más que a mi propia familia, el es una persona importantísima en mi vida. Creo que somos personas distintas, los hermanos en algún momento tienen sus diferencias. Nunca hemos peleado, no nos hemos caído a gritos, resolvemos todo con una conversación, somos personas bien maduras. Eso nos lo enseñó cuando estuvimos en Calle Ciega”.

“Los rumores de separación comienzan por las colaboraciones de Nacho, la gente comenzó a especular. Las redes sociales se prestan para esos rumores, la gente ve a grupos como Aventura, Wisin y Yandel que se han separado de pronto pero, hasta ahora, aquí seguimos. Pensar en una separación sería algo que no está planteado, tal vez un descanso”.

Afirmó que se sintió bien al grabar y hacer música sin su compañero de fórmula “Me sentí increíble sin Nacho, no puedo pensar que mi vida todo el tiempo girará en torno a Nacho. En una conversación que tuve con el me dijo que no quería grabar en ese momento y yo dije: bueno nada, tengo que hacerlo yo. Siento que es otra faceta. Mi primer lanzamiento musical sin Nacho ya viene en compañía de un cambio de mi nombre, un cambio de faceta que me tiene emocionado”.

Enfatizó que el público aun quiere ver al dúo en los escenarios “El público sigue queriendo ver a Chino y Nacho pero tengo que divertirme en solitario también. Nacho me dijo: yo no quiero que dependas de mí”.

El cantante también comentó sobre la postura política propia y de su compañero “En este momento, no hablar de política siendo un ciudadano venezolano sabiendo lo que sucede en mi país es lamentable, tenemos que denunciar lo que está pasando ya que no es bueno”.

“Yo no doy cada paso en mi vida pensando en Nacho, camino en lo que quiero hacer pero no todas las cosas giran en torno a él. Si él se quiere expresar que lo haga, yo cuando hablé lo hice porque ya no aguantaba”.

