Cult of Chucky: Mira aquí el tráiler de la nueva película del muñeco diabólico

Con el regreso de los iconos de los 80 continúa en pleno auge (algunos para bien, otros para mal) y, con el caso de Chucky, no iba a ser distinto. ¿Y quién no ha pasado algo de miedo con este personaje? Cult of Chucky es la nueva película del muñeco diabólico

Cult of Chucky continuará la historia tras La maldición de Chucky, que fue estrenada en 2013. La trama principal estará centrada en Nica Pierce, una mujer que ha sido ingresada en un psiquiátrico por demencia criminal. La acusan de haber asesinado a toda su familia, pero la realidad es que fue Chucky el que lo hizo.

Para colmo, su terapeuta comenzará a usar un muñeco extrañamente parecido como herramienta de terapia (aunque no da tanto mal rollo como los de las primeras películas), y desatará una nueva ola de asesinatos en el centro.

El estreno de Cult of Chucky tendrá lugar el 3 de octubre en Estados Unidos, pero tendrá lugar en DVD y Blu-Ray. Además, también se pondrá a la venta un pack con las siete películas de Chucky. Dirigida de nuevo por Don Mancini, Cult of Chucky estará protagonizada por Fiona Dourif, BradDourif Jennifer Tilly y Alex Vincent, entre otros.

Vía NAD/www.diariorepublica.com