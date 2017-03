Doctora Polo habla sobre casos de su programa: Son basados en hechos reales

La doctora Ana María Polo aprovechó el debut de su programa en Argentina para responder en una entrevista al diario El Clarín la gran interrogante de su programa “Caso cerrado”, que lleva 16 años transmitiéndose: la veracidad de los hechos que se muestran.

A la abogada, de origen cubano, no le tembló la voz al momento de afirmar que todo lo que se muestra en pantalla está basado en hechos reales.

“Siempre me he mantenido separada de la producción para mantener la magia. Porque parte de la magia es cómo yo indago, pregunto y cómo se desarrolla el tema. Hay casos que son cien por ciento reales, en el sentido de que los litigantes son las personas afectadas por el problema. Los temas son todos reales aunque hay casos que están dramatizados por personas que no son actores sino que vivieron experiencias parecidas o que las están pasando en el momento”, explicó.

Detalló que “hay veces que no se puede obligar al contrario a presentarse entonces buscamos personas que puedan llenar esa situación, pero yo nunca sé cuál es cuál(…) Si no son verdaderos, los casos son basados en hechos reales. Para mí el valor está en la lección, en la moraleja, no en quién lo sufre. He visto casos que me han parecidos farsas, fabricados y los he desestimado”, agrega.

“No iría a la televisión a resolver un problema. Absolutamente no. Primero trato de no tener problemas. A veces son inevitables, pero cuando los tengo intento resolverlos de una manera rápida. Yo pienso que la Justicia, para que sea efectiva, tiene que ser rápida y tiene que curar la herida”.