“Doña Griselda” está de regreso en la televisión venezolana

Este martes la popular “Doña Griselda” regresó a la televisión venezolana, en esta oportunidad a través de las pantallas de Tves.

Tras ser despedida del programa “La Bomba”, transmitido por Televen, Griselda regresó con un look “más atrevido”, su rubia cabellera se va más suelta y sus rasgos físicos se ven un poco cambiados, sin embargo, mantiene su alegre esencia.

En ese sentido, el intérprete de “Doña Griselda”, Juan Carlos Vázquez, rechazó los comentarios negativos que obtuvo tras hacerse pública su contratación en Tves. “Yo simplemente estoy ahí porque soy una persona que necesita trabajo“, explicó.

“No es un pecado lo que estoy haciendo, no necesito pedirle permiso a nadie… no me voy a calar más ofensas ni insultos de nadie.. no merezco ese trato”, sentenció.