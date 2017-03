Erika Schwarzgruber: He sido humillada a nivel mundial

La actriz Erika Schwarzgruber se pronunció la noche de este martes en un “live”, a través de la red social Instagram, en la que expresó que ha “vivido unas 48 horas infernales”, luego de la filtración de un video con contenido sexual grabado hace 9 años junto a la animadora Yorgelys Delgado y el reggaetonero Kent.

“No es una situación fácil, ni nada cómoda. Quiero hablar desde el punto de vista como mujer, Erika la mujer y ser humano. He vivido unas 48 horas infernales, pero aquí estoy, quiero aclarar algo: quise hacer este video o derecho a réplica por mí misma y no por demostrarle algo a nadie, sino porque necesito expresarme”, dijo en el inicio.

Schwarzgruber narró: “todo comenzó cuando yo tenía 21 años, me enamoré de mi novio en ese entonces, Kent, con el que tuve una relación de 7 años, vivíamos juntos, era una relación normal como cualquier otra. Cometí un error (…) Díganme quién no ha cometido un error a los 21 años. No sé si llamarlo error pero muchos años después esto me pasaría una de las facturas más devastadoras de mi vida, porque están violando mi intimidad, mi integridad como mujer, no es fácil abrir tu teléfono y redes sociales y encontrarte en primera plana con una foto tuya, no es nada agradable. Las consecuencias que hoy estoy pagando a nivel mediático y social, posiblemente sean irreparables”.

“Verme como tendencia mundial, ver las redes infectadas de videos, de chistes, de burlas, de memes, no es fácil. De verdad se los digo, ya hasta me tiembla la voz, porque es la más profunda vergüenza frente a mis amigos verdaderos, a mi familia, a mis padres. Gracias a Dios cuento con los mejores padres del mundo. He tenido el apoyo incondicional de ellos, cosa que les quiere agradecer porque sé que están viendo este video. En ningún momento me juzgaron ni me dieron la espalda”, continuó la actriz.

“Es una vergüenza hacia la familia de mi futuro esposo, obviamente él tiene familia que es mi familia también. No es fácil verlos a la cara, pero también recibí mucho su apoyo”.

A su actual novio Abraham dijo: “No me alcanzará la vida entera para agradecerte el apoyo, su amor, su madurez, al manejar todo esto, porque de una manera u otra también se ha visto afectado. No es fácil pasar por este desastre y jamás me abandonó, y lidiar con gran parte de esto. No tengo de verdad palabras para agradecer su apoyo, que está conmigo, ha sido mi bastón en todo esto. Nadie sabe lo que pasa a puertas cerradas, lo que uno sufre, soy un ser humano, no soy un extraterrestre”.

“Me quedo sorprendida cómo de la noche a la mañana pasé de ser una figura pública a una persona humillada públicamente, son dos cosas muy diferentes. Me sorprende la capacidad del ser humano, que pueden tener algunos. He sido humillada a nivel mundial. Ha sido una gran violencia digital que vivimos muchos de los artistas. Si estás gorda, flaca, si tienes le pelo malo, son cosas absurdas, y es lo que yo quisiera concientizar”.

A los usuarios en redes sociales dijo: “Por qué no hicieron viral el estreno de alguno película, las cosas buenas que hace un ser humano por otro, lo bonito que suceda en este país o el mundo. Yo sé que es algo irreparable. Nadie se paró por lo menos un segundo a pensar en Erika ser humano, en Yorgelys ser humano, en Kent. Yorgelys es mamá hoy en día, también tiene su pareja. Yo no tengo hijo pero pronto si Dios quiere”.

“No culpo a quienes hayan compartido el video, porque esa fue mi irresponsabilidad, de haberlo grabado y no haber estado pendiente de borrarlo, se filtró la información. Hubo un momento chimbo incluso hasta de recibir extorsiones, si no me das esto se publica. Le agradezco también a todos los artistas que me han dado apoyo, que se han solidarizado, hay artistas que ni conozco, que no están en este país y me han apoyado”.

Por último, Schwarzgruber expresó: “Es una etapa de mi vida que va a trascender y voy a tener que aprender a vivir con eso. Quiero que sepan que estoy haciendo esto desde lo más profundo de mi corazón”.

Sobre los planes con su novio: “Evidentemente va a haber boda porque hay amor y aquí está la prueba. No sé si es la fecha que teníamos, lo más seguro que no, porque no tengo cabeza centrada en eso. Pero sabemos lo que queremos y a dónde vamos”.

Mensajes de apoyo de algunos artistas

Asier Cazalis, de Caramelos de Cianuro @AsierCazalis:

Leo gente que consideraba decente haciendo fiesta y juzgando un vídeo privado… Frustrados que saben que jamás participarán en un trío como los babosos que le dicen “puta” a la mujeres que saben que jamás tendrán.

Viviana Gibelli, actriz y animadora:

Quién este libre de pecado que lance la primer piedra… Respeto y quiero profundamente a la familia Schwarzgruber. Y en estos momentos donde gente sin oficio lo que hace es criticar expreso mi apoyo incondicional para ustedes. Simplemente respeto la privacidad de cada quién. @pattyschwarzoficial @eri.schwarzgruber Los momentos difíciles nos fortalecen. Un abrazo inmenso.

Daniela Alvarado, actriz:

Ayer sentí vergüenza del ser humano, asco de ver tantos comentarios de burla por la desgracia ajena… Llámenme ingenua si quieren, pero ver como alguien disfruta y se alegra del mal momento de otra persona aún me asombra, que baja es la gente.

Y por favor, no me digan que por ser “figura pública tenía que tener mas cuidado” No, el que hizo viral ese video es alguien inmundo de alma, no tiene hermana, amigas o madre, no le duele nada y su único propósito era destruir.

Fue premeditación. Ahora resulta que en éste país tener sexo con quien te de la gana es malo, pues les cuento que las “figuras públicas” tenemos sexo, nos enfermamos, lloramos y reímos igual que cualquier persona.

Quiero que sepan que todos aquellos que hicieron eco de la desgracia ajena, se les va a devolver en grandes cantidades. Que triste ver a lo que ha llegado esta sociedad, que triste la burla, que triste leer como dicen ” Yo tengo el video, sigueme” o “Este es mi WhatsApp”. Triste leer tanta miseria… Y se hacen llamar seres humanos? Por favor.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com