Esposo de Thalía destruyó vida amorosa de Ricky Martin

Ahora que Ricky Martin está comprometido con su novio Jwan Yosef, se comenzó a hablar abiertamente de su vida íntima y amorosa, la cual en el pasado tuvo muchas trabas por culpa del esposo de Thalía, el magnate Tommy Mottola.

Y es que al parecer el contrato del boricua le impedía contraer nupcias, hecho que terminó por destruir su romance con Rebecca de Alba.

De acuerdo con la periodista de espectáculos Martha Figueroa, el tiempo que el intérprete de “La Mordidita” trabajó con las disqueras Casablanca Records, propiedad del marido de la mexicana, y Universal Music tenía una cláusula en su contrato que estipulaba que no podía casarse con nadie para no afectar su carrera artística, por lo que no pudo formalizar con la ex reina de belleza.

Ricky Martin no se pudo casar con Rebecca de Alba por esta razón según Figueroa, al tiempo que mencionó que los altos mandos de las compañías querían que Ricky Martin siguiera ganando millonarias ventas con sus discos, por lo que evitaban a toda costa que sus noviazgos florecieran.

El cantante terminó su relación sentimental un año antes de finiquitar su contrato con la disquera.

Vía Globovisión/www.diariorepublica.com