Estas son las series más esperadas para este año 2017 (+Video)

Aunque el 2017 promete ser un gran año para la industria cinematográfica, la pantalla chica no se queda atrás y te presentamos algunas de las series mas esperadas para este nuevo año.

La primera de esta lista se trata de Riverdale, una serie basada en los personajes de la famosa saga de historietas de Archie Comic con un toque más siniestros. El estreno de esta serie se espera para el próximo 26 de enero

“La ciudad de Riverdale se está reponiendo de la trágica muerte de Jason Blossom. Los acontecimientos que han tenido lugar durante el verano, han hecho que Archie Andrews se dé cuenta de que quiere seguir una carrera musical y no seguir los pasos de su padre.”

Marvel Comics no se queda atrás y anuncio para este 8 de febrero el lanzamiento de su serie Legion, la cual seria su primera serie conectada a la saga cinematográfica de X-Men.

Una de la series mas esperadas por los usuarios de Netflix, es A Series of Unfortunate Events la cual se trata del clásico de 13 libros escritos por Lemony Snicket, quien también participa como productor ejecutivo.

Su estreno se encuentra pautado para 13 de enero.

Otras de las promesas de Marvel en colaboración con Netflix es The Defenders, la cual se trata de un crossover de 4 personajes de diferentes series de los superhéroes Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist que se unen para salvar la ciudad de Nueva York.

Aun no se tiene fecha definida para el estreno.

Quizás una de las propuestas mas interesantes, protagonizada por el aclamado actor Tom Hardy, Taboo, es una mega producción ambientada en el año de 1814.

“James Kezieah Delaney vuelve de un viaje a África en el que se le dio por muerto. La muerte de su padre hace que este hombre reaparezca en Londres para hacerse cargo del negocio familiar. Sin embargo, no es el mismo hombre que se fue. Algo tuvo que pasar en África que transformó a aquel hombre en un auténtico monstruo.”

Su fecha de estreno es el 7 de enero.

Powerless es una serie producida por la candea NBC y protagonizada por Vanessa Hudgens. Esta serie se encuentra ambientada en el universo de DC Comics pero con la diferencia de que en esta serie los superheroies no serán los protagnistas.

Su fecha de estreno es el 2 de febrero y se conoció que este será el primer sitcom del universo de DC Comics.

HBI nos trae Big Little Lies, una miniserie que reúne a Nicole Kidman, Shailene Woodley y Reese Witherspoon. Su fecha de estreno será el 19 de febrero,

“Es la historia de tres mujeres: Madeline, una mujer fuerte, divertida, mordaz y apasionada que recuerda todo y no perdona a nadie. Su ex marido y su nueva esposa Yogui se han mudado a su comunidad, y la hija de ambos está en la misma guardería de la hija más joven de Madeline. Celeste es el tipo de mujer hermosa que hace que todo el mundo se detenga a mirarla. Ahora que sus hijos están empezando el colegio, ella y su marido buscan convertirse en el rey y la reina del grupo de padres, pero Celeste está por descubrir que la realeza tiene un precio que quizá no esté dispuesta a pagar. Y Jane, una madre soltera nueva en la ciudad que es tan joven que a menudo es confundida con una niñera.”