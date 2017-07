Game of Thrones: Piratean HBO y roban guión de episodio inédito

Game of Thrones: Piratean HBO ...

El canal de televisión por cable HBO fue víctima de un ataque de piratas informáticos, que robaron contenido exclusivo, indicó el lunes la cadena a la AFP, mientras varios medios estadounidenses reportaron que se apropiaron del guión de un episodio inédito de la serie “Juego de Tronos”.

HBO no especificó el tipo de contenido hackeado durante el ataque, pero dijo en un comunicado enviado a la AFP que involucraba a programas de la cadena.

“Colaboramos con las autoridades y con las empresas externas de seguridad cibernética”, explicó el canal, una filial del grupo Time Warner.

En un mensaje interno al que tuvo acceso la AFP, el presidente y director ejecutivo Richard Plepler asegura a los empleados de HBO que los directivos y los equipos técnicos “trabajan sin descanso para proteger” sus “intereses colectivos”.

“Los esfuerzos desplegados a través de varios servicios son cuando menos titánicos”, dijo Plepler.

De acuerdo con varios medios, los hackers se habrían apoderado de episodios inéditos de las series “Ballers” y “Room 104”, así como del guión del cuarto episodio de la séptima temporada de “Juego de Tronos”, que aún no ha sido difundido por el canal.

Un periodista de la AFP recibió el domingo, al igual que muchos otros periodistas que cubren medios, un mensaje electrónico enviado desde una dirección no identificada asegurando que “la mayor filtración digital” estaba “en curso” y ofreciendo contenido inédito de “Juego de Tronos”.

