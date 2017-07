Gustavo Aguado: “Queremos presentarle el nuevo disco Bidimensional a la Chinita”

“Me encantaría presentarle nuestro nuevo disco Bidimensional y el documental Semblanza a la Chinita. Es una idea espectacular porque este disco es para Ella, que es la dueña de mi vida y de Guaco. Así debería ser”.

Con esas palabras Gustavo Aguado, cantante, músico y líder de la Súperbanda de Venezuela, Guaco, se manifestó conmovido por la postergación de la presentación de su nueva producción discográfica, y la película. Pero con optimismo espera, que al mejorar la situación del país, luego del lanzamiento en Caracas, pautado tentativamente para octubre, también se pueda hacer una presentación en el Zulia, en el contexto de la feria de la Virgen Morena.

“Ahorita yo no puedo establecer cuándo será el lanzamiento, por la situación del país, ya lo hemos suspendido tres veces y lo único que puedo decir es… No sé”.

El disco Bidimensional tiene 14 canciones, de las que siete son sinfónicas, con la participación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela (OSSBV), dirigida por Gustavo Dudamel, y otras siete inéditas en las que han incluido nuevos ritmos como el reggaetón. Los guaqueros acérrimos, amantes del sonido original de Guaco, se mostraron inconformes en las redes sociales. A ellos, Aguado les responde:

“El hombre que no cabalga con los tiempos está escribiendo su propio epitafio. La corriente es esa y aunque yo no manejo esos códigos, me aboqué a hacer nuevas cosas”. Y sentenció: “Que se acuerden que Guaco puede hacer cualquier cosa. Por casi 60 años hemos hecho lo que hemos querido. Siempre hemos tenido libertad para hacer música y eso es lo que plasmamos”.

Y tanto han apostado al refrescamiento de su música, que han hecho colaboraciones con grupos jóvenes La Melodía Perfecta, Los Cadilacs, y más recientemente el dúo venezolano Less y Chris.

“Estamos dispuestos a apoyar a los nuevos talentos, que sean venezolanos y nos aporten —aseguró Aguado—. No nos podemos quedar como Los Melódicos o La Billo´s haciendo lo mismo”.

A diferencia el reggaetón, los aportes sinfónicos han sido aplaudidos…

“Ahora que mencionas lo sinfónico, yo quiero aprovechar para hacer una aclaratoria: Gustavo Dudamel es el ejemplo y el tutor de más de 700 mil carajitos y por tanto, él no está para hacer política sino para defender a esas 700 mil almas. Él lo único que está pendiente de aprenderse una partitura. Si atacan a ese ser, no creo que sea justo. Es un ser espectacular, sensible, honesto, sencillo. Es una figura mundial, y no abusa de los que es”.

En general, en el disco y la película mostrarán un país posible. Donde además de Dudamel, figura el maestro Carlos Cruz-Diez.

“Interactuar con el número del cinetismo en el mundo, y que sea venezolano, es una de las experiencias más importantes que ha tenido Guaco. Yo tengo 67 años y le digo a mi hijo: ¿Hasta cuándo me vas a explotar? ¡Ya yo no quiero trabajar para mantenerte! (bromeó) Y luego de conocer al maestro Cruz-Diez, con 93 años y verlo no solo activo, sino vigente, entiendo que yo no puedo cansarme. El cansancio lo da la abulia. Él es una lección de vida. Debo confesar que estos trabajos, junto a tanta gente inspiradora, me han revitalizado. Venezuela es muy grande”.

