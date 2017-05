Hermanas Kardashian desfilaron de negro en gala de NBC

La actrices Kim Kardashian y su hermana menor Khloé se lucieron el lunes en la alfombra azul de los NBC Universal Upfront 2017 realizada en Nueva York.

Vestida de negro, la protagonista del reality show “Keeping Up With The Kardashians” atrapó la atención de los fotógrafos apostados en el evento donde NBC presentó sus próximos proyectos televisivos y cinematográficos.

A su turno, Khloé Kardashian también optó por un color oscuro, aunque se diferenció notoriamente de su hermana mayor por el rubio tono de su cabello. La pareja decidió probar sus coordinando trajes negros hundiendo a la perfección. Kim llevaba un par de pantalones negros medida de cintura alta.

En la gala realizada en Los Ángeles también se vio a estrellas como Jennifer López, Jessica Biel, John Cena, Andy Cohen, Jenna Dewan Tatum, Mindy Kaling, Mandy Moore y Milo Ventimiglia.

Vía N24/www.diariorepublica.com