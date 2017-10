Hija de Chiquinquira Delgado reveló que padece una enfermedad incurable

María Elena Dávila, hija de la actriz venezolana Chiquinquirá Delgado y del actor Guillermo Ávila, revela que padece de una enfermedad incurable que solo puede ser controlada.

La joven en su cuenta de Instagram expresó: “Desde hace muchos años tengo una enfermedad que se llama ‘Hashimoto’ o Tiroiditis crónica; es una enfermedad autoinmune donde tus anticuerpos atacan la tiroides. Muchísimas personas sufren de esto sin saberlo. Estoy recuperando todo el tiempo perdido después de un tratamiento equivocado, y adaptar mi vida luchando contra esta enfermedad”.

María Elena explicó que desde los 10 años comenzó con los síntomas, y que ha vivido episodios horribles, días que no podía ni levantarse de la cama, o no poder ni siquiera sostener una conversación porque estaba completamente exhausta, pues no tenía energía para nada.

La joven dijo que por fin encontró al médico indicado que le dio el tratamiento correcto a base de hormonas que no produce sintiéndose poco a poco mejor, y recomienda a todos cuidar de su salud y no darse por vencidos hasta llegar con los médicos indicados.