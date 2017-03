Julián Gil aclaró todo sobre su supuesta separación con Marjorie de Sousa

Fuertes rumores han asegurado que la relación del actor Julián Gil y la venezolana Marjorie de Sousa había llegado a su fin a dos meses de haber traído al mundo a su hijo “Matías”, los comentarios surgieron porque la pareja no ha publicado a través de las redes sociales más fotos juntos, ni han mostrada a su bebé.

Gil estuvo como invitado en el programa de farándula “El gordo y la flaca”, y aprovechó la oportunidad para hablar sobre su supuesta separación.

“A Marjorie la amo como mujer, como compañera, la amo como la madre de mi hijo y siempre la amaré, ya que dejen de especular”, sostuvo.

Además, el actor habló los comentarios negativos de algunos seguidores en su cuenta de Instagram, lo que lo motivó a cerrarla temporalmente. “A Marjorie y a mí no nos afecta, pero esos comentarios afectan a terceras personas, a amigos y familiares”, dijo.

“No tengo un hijo, tengo tres hijos. Y es muy feo levantarse y encontrar un comentario en las redes de preguntas de ‘¿Por qué no muestra a su hijo?’, ‘¿Por qué no lo quieres mostrar?’, ‘¿Tiene un problema genético?’, Mi hijo está completamente saludable”, rechazó Gil.

Marjorie, aún no ha hablado sobre los comentarios sobre la ruptura del compromiso, pero a través de sus redes sociales podemos notar que está feliz y que luce un cuerpazo espectacular a poco tiempo de haberse convertido en madre.

Vía VF/www.diariorepublica.com