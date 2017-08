Julio Iglesias se confiesa infiel

Es, sin lugar a dudas, uno de los artistas hispanoamericanos más consagrados a nivel internacional. Julio Iglesias (Madrid, 1943) ostenta entre sus premios tres récord Guinness (Primer disco de diamante en 1983, intérprete latino de más éxito en el mundo en 1987 y artista latino que más discos ha vendido en el mundo en 2013); más de 2.600 discos de oro e incontables distinciones como premios Grammy, Grammy Latino y Billboard, entre muchos otros.

Pero todo éxito tiene su precio, y para el intérprete de “Por el amor de una mujer”, el costo familiar fue bastante alto. Así lo explicó hoy en una entrevista a la TV Gallega, en la que habló con soltura sobre asuntos de su vida privada.

Confesó no tener una relación fácil con su hijo Enrique Iglesias,puesto que por el exceso de tiempo que dedicó a su carrera, no se dedicó mucho a la crianza de sus hijos.

“Mi hijo me hace llorar muchas veces, porque me toca fibras muy importantes. Enrique es un rebelde con causa, porque no he sido un padre muy apegado a mis hijos y no tuve tiempo para estar con ellos. Para mí, un padre es el que los lleva al colegio, les pide las lecciones…”, dijo el astro español.

Aún así, aprovechó la instancia para decir que se siente orgulloso de él.

Antes de que finalizara la entrevista, el intérprete dedicó algunas palabras a las mujeres de su vida. “Me han gustado mucho las chicas y he aprendido a quererlas. ¡Si no las quisiera mucho no podría tener ocho hijos”, dijo.

El cantante también se refirió a sus desventuras matrimoniales de manera sutil: “He sido fiel al amor, pero no un hombre fiel”, sentenció.

Actualmente Iglesias está emparejado con Miranda Rijnsburger, con quien tiene 23 años de diferencia.

Vía Globovisión/www.diariorepublica.com