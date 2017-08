Justin Bieber enciende las redes con “Friends”

El cantante canadiense Justin Bieber está causando furor en las redes sociales con su nuevo tema musical “Friends” (amigos).

A través de su cuenta oficial en Instagram Bieber compartió un fragmento de la canción.”Can we still be friends?” (“¿Podemos seguir siendo amigos?”), dice el estribillo de la nueva canción que parece estar dedicado a una ex novia con la que quiere mantener una amistad a pesar de estar separados.

El intérprete de ” Sorry” trabajó en esta oportunidad con Bloodpop, el productor de su último disco Purpose (2015).

Hasta el momento fragmento del nuevo tema ya alcanzó los dos millones de reproducciones. En Twitter se convirtió en trending topic. Además, ya está disponible en todas las plataformas musicales.

Vía UN/www.diariorepublica.com