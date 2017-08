Kylie Jenner revela por qué terminó con Tyga

Luego del turbulento amor que hubo entre la hermana menor de las Kardashian, Kylie Jenner y el rapero Tyga, la mujer decidió hablar sobre las razones de su ruptura luego de aproximadamente tres años de relación.

La también empresaria destapó la olla durante uno de los episodios de su serie Life of Kylie, donde confesó que entre ella y el rapero nunca sucedió nada malo y que siempre existirá un vínculo muy fuerte que los unirá.

“No hubo ninguna pelea, decidimos, bueno (…) yo decidí que soy muy joven. No quiero mirar atrás dentro de cinco años y sentir que me perdí algo, que él hizo que me lo perdiera, especialmente porque T no es para nada el tipo de persona que querría hacer algo así”, expresó.

Además acotó “La parte más difícil de tener una relación para mí es sólo que está regada por todo el Internet. Tienes que escuchar las opiniones de otras personas sobre con quién estás”.

Vía Globovisión/www.diariorepublica.com