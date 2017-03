La séptima temporada de Game of Thrones ya tiene fecha de estreno y aquí te presentamos su primer tráiler

Después de derretir el hilo, HBO anunció que la séptima temporada de Game of Thrones será estrenada el 16 de julio de 2017. Además, la cadena compartió un primer teaser tráiler.

Durante una innovadora transmisión de Facebook Live, HBO reveló la fecha exacta del retorno de Game of Thrones y lanzó un misterioso teaser sin imágenes de los nuevos episodios, pero sí con las voces de sus protagonistas.

A la fecha, la cadena de televisión solo había indicado que Game of Thrones volvería este “verano” tras ser retrasada algunos meses por la demanda de la producción. Regularmente, la serie regresaría en unas semanas, pero por tratarse de la penúltima temporada, quizá vale la espera.

La nueva temporada de Game of Thrones solo constará de siete episodios en lugar de los diez habituales, aunque su realización ha demandado casi la misma cantidad de horas. De hecho, las grabaciones han tomado unos cinco meses.

Después de la séptima temporada, HBO estrenaría en 2018 una octava temporada de solo seis episodios, aunque aún no está claro si la cadena cambiará sus planes originales.

Lo que sí es seguro es que el canal está explorando la posibilidad de realizar precuelas basadas en el mundo creado por George R. R. Martin, quien todavía está escribiendo The Winds of Winter, sexta novela de la saga A Song of Ice and Fire (Canción de hielo y fuego).

LO QUE SE VIENE

Cuando Game of Thrones reanude su historia, tendrá que recoger los escombros dejados por Cersei (Lena Headey) en King’s Landing tras vengarse de sus peores enemigos y de convertirse en la nueva reina tras el suicidio de su hijo Tommen (Dean-Charles Chapma*n). Además, deberá descubrir la forma que hacer saber a Jon Snow (*Kit Harington) que no solo es el nuevo Rey en el Norte, sino también que en realidad es hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. Y no es todo.

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) se dirige a Westeros con la intención de reclamar el Iron Throne (Trono de hierro) junto a su gigantesco ejército y sus más fieles aliados: Tyrion Lannister (Peter Dinklage), Varys (Conleth Hill) y más. Es decir, están próximos una serie de gigantescos eventos, incluido el avance de los white walkers.

