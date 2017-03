Laura Bermúdez es la nueva apuesta del electropop en Venezuela

La artista venezolana, Laura Bermúdez, incursiona en el mundo musical como solista con ‘New day’, su nuevo sencillo promocional. Su propuesta abarca el género del electropop con algunos detalles de música clásica debido a la inclusión del chelo. “Esta canción iba a ser un poco lírica, muy parecido a lo que vengo haciendo desde pequeña, una canción sentida, profunda, con fusiones de blues y soul; pero después de varias sesiones en el estudio, me di cuenta de que no era el estilo que quería en la canción”, comentó la cantante.

Los sonidos y las mezclas electrónicas incluidas en la pista hicieron cambiar lo que era el esquema inicial del tema. Laura reescribió y tradujo completamente la letra al inglés: “Al principio la letra era en español, pero no encajaba bien con los ritmos que habíamos conseguido. No era el género en el que pensaba trabajar; sin embargo, realmente me gustó muchísimo el concepto”.

El video de la canción fue grabado en abril del año pasado en el Teatro Baralt y en él participaron dos bailarinas, quienes son las encargadas de darle vida a la canción y de resaltar todo el mensaje que Laura quería para este tema, ya que el storyboard de la historia fue realizado por ella misma. El trabajo tuvo varios meses de posproducción y fue estrenado en agosto a través de su canal de Youtube.

Laura tiene como meta a corto plazo dar a conocer sus proyectos y darse a conocer en todo el país y a escala internacional: “Estamos trabajando en eso; quiero que conozcan esta propuesta distinta, quiero seguir escribiendo, poco a poco ir sacando al mercado más de mí y de mis canciones. Que el país pueda darse cuenta de que no solo en Europa o Estados Unidos se puede hacer este tipo de música”.

Nota de Prensa/www.diariorepublica.com