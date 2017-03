¿Maluma y Ricky Martin tienen un video íntimo juntos?

Desde varias semanas se empezó a especular que existía un video íntimo de Maluma y Ricky Martin, sin embargo el colombiano salió al frente y se refirió sobre el tema.

“Con respecto al video erótico, este tema me da risa. Simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia de algo que era mentira”, dijo el intérprete de 23 años para la revista española Shangay.

Además, hizo hincapié que respeta a la comunidad LGBT, pero que se declara 100% heterosexual. “No me sorprende ser el objeto de deseo de muchos hombres. Tuve la oportunidad de cantar en diferentes clubs gays en Latinoamérica y tengo un gran respeto por la comunidad. Pero no soy gay, aunque me siento muy agradecido: el cariño es cariño siempre”, señaló el intérprete de “Sin contrato”.

Pero, ¿cuándo iniciaron los rumores? la prensa extranjera y las redes sociales indicaron que existía un video sexual de los dos cantantes luego de compartir escenas en el último videoclip “Vente Pa’ Ca” del puertorriqueño.