Migbelis Castellanos: “No murió, lo asesinaron”

El pasado domingo 15 de enero asesinaron con varios impactos de balas al animador del canal de televisión Televen, del programa La Bomba, Arnaldo Albornoz, para intentar despojarlo de todas sus pertenencias.

La Miss Venezuela 2013, Migbelis Castellanos, fue una de las famosas que se pronunció con respecto al asesinato del animador farandulero, Arnaldo Albornoz, quien estaba en crecimiento profesional en busca de sus sueños.

Castellanos reveló la tristeza e impotencia que sintió al enterarse de la noticia y sintió su lamentable muerte.

No murió, LO ASESINARON. Y lo asesinaron como pasa con muchos venezolanos a diario: Para quitarte lo que es tuyo. Agradecerle a Arnaldo todo lo bueno que hizo por mí sería escribir a la nada, porque ya el NO me va a leer. Tristeza, SÍ. Impotencia, SÍ. Miedo, MUCHO!!!!!! Quizás, solo quizás si Arnaldo hubiese sido ENCHUFADO ó EMPLEADO del gobierno de Venezuela, esto no le hubiese pasado porque hubiese tenido ESCOLTAS y SEGURIDAD todo el tiempo. Que curiosidad… que los afectados de la inmensa violencia que existe en mi país somos NOSOTROS, los que NO tenemos un puesto “revolucionario”. Derecho a la vida… Justicia!!!! Mis grandes condolencias a TELEVEN @labomba_televen todos sus amigos que muchos me siguen por acá y a su familia. Lo siento en el alma………..