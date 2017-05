Miley Cyrus luce como un “ángel” en la edición de mayo de la revista Billboard

La cantante Miley Cyrus no ha parado desde que arrancó el 2017 y en esta oportunidad es la nueva cara de la revista Billboard Magazine para el mes de mayo, donde se deja ver muy angelical y campestre, sin dejar a un lado su explosiva sensualidad.

Además de llevar trajes impresos con hojas, ella tiene canciones acerca de “fumar marihuana” e incluso sacó un contundente en el escenario en el European Music Video Awards en 2013.

“Esto es una locura, pero no he fumado hierba en tres semanas”, dijo a Billboard en la entrevista que tuvo lugar en abril, “es el tiempo más largo que he estado sin ella”.

“Me gusta rodearme de gente que me hace querer mejorar y evolucionar”, dijo de la decisión, añadiendo que no está bebiendo tampoco, “estoy completamente limpia ahora mismo!”.

La edición de la revista ya está a la venta en los Estados Unidos y en ella puede verse a Cyrus en una faceta muy parecida a cuando inició su carrera artística.