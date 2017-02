Miss Bulgaria regaló su vestido a una chica para su graduación

Iris Mittenaere tiene la corona como la mujer más bella del universo. Pero, sin duda Violina Ancheva merece una muy grande como una de las mujeres más solidarias.

Ella fue representante de Bulgaria en el certamen de belleza, y pese a no haber formado parte del grupo de 13 finalistas, está siendo noticia luego de que decidiera obsequiarle el hermoso vestido de que usó en la competencia preliminar del Miss Universo a una afortunada chica filipina para su graduación.

Miss Bulgaria publicó en Facebook poco después de terminar la gala final que quería donar su vestido a alguien que lo necesitara en el país sede.

Issay Gallano, envió un mensaje privado a Ancheva en Facebook para pedirle por el vestido para su hija de 15 años, Zyra Nicole Cifra. En su mensaje, ella indicó que era una madre soltera y estaba usando sus ahorros para poderle comprar un vestido de graduación a Zyra.

Gallano, que trabaja como analista de informes, dijo que incluso estaba considerando empeñar un collar para que pudiera permitirse un vestido de fiesta para su hija.

Por suerte, eso no fue necesario, y cuando su hija llegó del colegio se encontró con que usará en su graduación el vestido de una verdadera reina según E!.

EXCLUSIVE: The 15-year-old daughter of a single mom who got Miss Bulgaria’s @SherriHill gown. #MissUniverse | @isabellamay pic.twitter.com/UabrICGyXx

— CNN Philippines (@cnnphilippines) 31 de enero de 2017