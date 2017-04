Murió el actor que le daba vida a “Cara de Papa” en Toy Story

El cómico de origen estadounidense, Don Rickles, conocido por su “agresivo” estilo de humor, falleció este viernes en Los Ángeles a los 80 años de edad por insuficiencia renal, informó The Hollywood Reporter.

Rickles se especializó a lo largo de su carrera en hacer chistes en los que se reía del público y de los famosos que acudían a sus espectáculos, ya fuera en los escenarios de Las Vegas o en sus apariciones en diferentes programas televisivos.

El humorista dejó también huella en el mundo del cine especialmente por ser el responsable de dar voz a Mr. Potato en la exitosa trilogía de animación de “Toy Story”.

Rickles contó con un papel en el filme “Casino” (1995), que dirigió Martin Scorsese, y actuó en otras cintas como “Run Silent, Run Deep” (1958), “The Rat Race” (1960) o “X: The Man with the X-Ray Eyes” (1963).



Don Rickles junto a Robert De Niro en Casino (1995)

El cantante Frank Sinatra o el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan fueron algunas de las víctimas más célebres de los insultos humorísticos del comediante.

