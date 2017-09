Murió Hugh Hefner fundador de la revista Playboy

Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy y un símbolo de la revolución sexual, falleció. Tenía 91 años.

Hefner murió en su casa de causas naturales el miércoles por la noche rodeado de su familia, dijo la revista en un comunicado.

Al fundar Playboy en 1953, Hefner creó una marca que definió la cultura sexual de la segunda mitad del siglo XX.

Las modelos exuberantes de Playboy fueron objeto de deseo de millones de hombres mientras Hefner desafiaba aquello que ridiculizaba como una actitud “puritana” hacia el sexo en Estados Unidos.

“Mi padre vivió una vida excepcional e impactante como pionero de los medios y de la cultura y como una voz líder detrás de algunos de los movimientos sociales y culturales más significativos de nuestra época”, dijo su hijo Cooper Hefner, CEO de Playboy Enterprises.

Por décadas fue, con su emblemática bata de seda y su pipa, el alma de una constante fiesta de fantasía en las mansiones Playboy de Chicago y luego Los Ángeles.

Playboy se financió con un préstamo de mil dólares proveniente de la madre de Hefner y al poco tiempo se transfomaría en mucho más que una revista “hot”, con celebridades de todas las procedencias disputándose las codiciadas portadas, las cuales se convertirían en un símbolo de consagración para actrices, modelos y otras personalidades del mundo del entretenimiento.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4

— Playboy (@Playboy) September 28, 2017