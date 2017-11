Nacho a su excompañero Chyno “Animal, bestia e inepto”

Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como “Nacho”, repudió los comentarios sobre su problemática migratoria que habría hecho su excompañero Jesús Miranda (Chyno) en el programa El Gordo y la Flaca de Univisión en Miami.

A través de un video publicado en su cuenta en Instagram, Nacho descargó duramente a Chyno y lo tildó de “animal” y “bestia”, ya que a su juicio, este no conoce su actual situación legal.

“Para los amigos míos que se la tiran de inteligentes, como si yo no hubiese estudiado, que creen que yo no sé qué puedo entrar a los Estados Unidos con mi residencia, ¡animal!, lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte, ¡bestia!, ¿tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto?”, dijo el reguetonero en un tono molesto.

Esta contundente postura de Nacho ocurre luego de que Chyno afirmara: “En estos días me comuniqué fue con parte del equipo de él (Nacho), para decirle que en inmigración de acá en Estados Unidos me habían comentado que él puede venirse con su residencia tranquilamente”.

Más tarde el cantante venezolano subió un post en su Instagram @nacho donde se descargó nuevamente y dijo no se disculparía por su arremetida en contra de su excompañero.

nachoNo, lo siento pero no me disculpo por lo que dije. Me parece bastante desalmado de una persona quererse hacer el gracioso con la situación tan difícil que estoy viviendo, haciendo comentarios sarcásticos que sugieren que mis hijos están enfrentando mi ausencia por más de 60 días porque a mí me da la gana, sumándole motivos a las personas para creer que yo necesito hacer una estupidez para vender mi música y que el asunto de mi pasaporte es un show.

Si quieren suponen que ustedes conocen al personaje mejor que yo pero la verdad es que a estas alturas no me importa lo que piense nadie. No hubo más que mala intención en lo que oí y eso lo aseguro.

Pregúntenle a las personas que se la pasan vociferando lo mucho que me quieren, si me han llamado durante este tiempo para preguntarme cómo pueden apoyarme, cómo estoy, cómo he hecho para poder viajar y cumplir con mis compromisos, cómo se sienten Inger y los niños.

Ninguno de los que dicen ser mis súper amigos se han manifestado y no voy a aceptar que venga el más falso a decir babosadas, y miren que mucho que lo ha hecho últimamente, tratando de conquistar público a través de la lastima, dejándome como el malvado que lo abandonó y lo dejó solito.

Soy igual de humano que ustedes y una cosa es ser noble y otra pendejo. Todo aquel que salió con su doble moral a mostrar lo horrorizado y decepcionado que está por mi actitud, diciendo que antes me admiraba y que ahora no, les doy una sugerencia que los ayudará a ustedes y a mí también, no me sigan, porque yo no necesito sentimientos tan vulnerables rodeándome.

No quiero asumir el peligro de tener a alguien que hoy te venera y te ama y que mañana cuando no hagas todo perfecto y a su manera, te odia. Yo por mi lado sigo con un solo objetivo y es reunirme con mi familia, al que le guste bien y al que no también.

Otra cosa, yo no me he parado en ningún estrado a gritar que soy humilde, como se habrán dado cuenta, uno es lo que la opinión pública decide que uno sea, ayer era humilde y hoy no, así son las vueltas de la vida, pero lo que sí les puedo decir es que nunca he inventado ser algo que no soy, ni he tratado de brillar con el reflejo de nadie.

