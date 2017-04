Nacho: “Ahora me siento libre y dueño de mi tiempo”

Hace pocas semanas varios medios publicaron un audio que identificaron como el primer sencillo de Nacho como solista. Pero esa versión que circuló no era más que un demo de “Báilame”, la pieza que el cantante estrenó esta semana, que le ha servido para marcar un antes y un después en su carrera musical.

Lo que se escucha desde el viernes, acompañado de un videoclip, es el comienzo de una etapa en estudios y tarima sin su compañero de tantos años: Chino.

En Internet hay videos de Nacho cantando la canción, así como otro en el que aparece con Marc Anthony. “La compuse en un carro, cuando estaba en una cola. Lo publiqué y la receptividad fue maravillosa. Entonces mis amigos Mambo Kingz y DJ Luian le pusieron una pista. Luego tuve una reunión con Marc Anthony, llevé el tema, lo escuchamos, lo coreamos y grabamos un video corto de lo ocurrido ahí. Pero desde entonces han pasado muchas cosas, varios arreglos. Hasta el viernes la gente no conocía la versión definitiva”.

Asegura que no hay fecha establecida para el lanzamiento de su álbum debut en solitario luego de la separación de Chino y Nacho. “Eso sí, está bastante adelantado porque no paro de hacer música. Componer es mi hobby, mi trabajo, mi vida. Poseo muchas canciones grabadas y de ese montón tengo la posibilidad de escoger 10. Así lo establece el contrato con Universal Music, con la opción de hacer otro más con la misma cantidad de temas. Me gustaría sacarlo antes de las postulaciones al Grammy Latino de este año. Trataré de hacerlo antes de la fecha límite”, señala sobre sus intenciones con respecto al premio que otorga la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, que para la edición de este año tiene como período de elegibilidad desde el 1° de julio de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017.

Sobre las expectativas que puede tener el público, Miguel Ignacio Mendoza, como realmente se llama Nacho, responde: “Me siento libre, dueño de mi tiempo. Estoy produciendo lo que quiero. Con Chino y Nacho compuse durante 10 años para el dúo, pero acá me siento dueño de todo. A pesar de que aprecio el apoyo del público, no estoy tan preocupado por la reacción. Cuando uno empieza a preocuparse por el qué dirán, uno deja de trabajar para uno”.

¿Y esta carrera como solista es una pausa o el final de Chino y Nacho? “No sé. No me gusta ir con tantos planes por la vida. En estos momentos cada quien está haciendo lo suyo, pero no se puede descartar una unión. Si fuera así, si estuviera descartada esa posibilidad, es porque todo ocurrió en malos términos, pero no es así. Cada quien está contento con lo que está haciendo. Ojalá la vida nos brinde el éxito a cada uno por separado y que además tengamos la posibilidad de unirnos de nuevo en algún momento, por lo menos para regalarle una gira o un disco más a nuestro público”.

El lunes pasado Nacho asistió a una de las manifestaciones convocadas por la oposición. Fue noticia cuando intentó acercarse en la autopista Francisco Fajardo a un grupo de guardias nacionales, pero no pudo. “La represión es una realidad. Me dispararon de frente perdigones y bombas lacrimógenas. Me ahogué más de seis veces. ¿Cómo se comportaron las fuerzas de seguridad? Como unos traidores a la patria, como unos criminales”, afirmó entonces.

