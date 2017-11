Nacho arremetió nuevamente contra su excompañero Chyno

El cantante venezolano Nacho se pronunció nuevamente sobre las declaraciones que emitió sobre Jesús “Chyno” Miranda. Esta vez, aseguró no estar arrepentido de lo que expresó hacia su ex compañero.

“No, lo siento pero no me disculpo por lo que dije. Me parece bastante desalmado de una persona quererse hacer el gracioso con la situación tan difícil que estoy viviendo”, escribió en su cuenta Instagram.

“Pregúntenle a las personas que se la pasan vociferando lo mucho que me quieren, si me han llamado durante este tiempo para preguntarme cómo pueden apoyarme, cómo estoy, cómo he hecho para poder viajar y cumplir con mis compromisos”, continúa en el texto.

Nacho afirmó que no hubo más que una “mala intención” en lo que escuchó y que, por tal motivo, no le interesa conocer la opinión de nadie. “No voy a aceptar que venga el más falso a decir babosadas, y miren que mucho que lo ha hecho últimamente, tratando de conquistar público a través de la lastima, dejándome como el malvado que lo abandonó y lo dejó solito”, insitió.

Reveló a sus seguidores que, no “asumirá el peligro” de tener a su lado a personas que hoy lo odian y mañana lo aman. Asimismo, afirmó que su único objetivo es poder reunirse con su familia.

